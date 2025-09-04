Ο Χίτλερ, ο Νετανιάχου, το Zyclon B και το Ολοκαύτωμα

Το μόνιμο επιχείρημα του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε όσους ασκούν κριτική στην πολιτική του είναι πως αυτή η κριτική ισούται με αντισημιτισμό.

Ασχέτως εάν όπως το πρότυπο πολλών στην κυβέρνηση τού Νετανιάχου, ο Αδόλφος Χίτλερ, επένδυε στην ιδέα του «επεκτατισμού της Γερμανίας», μέσω του «ζωτικού χώρου» (Lebensraum), έτσι και ο Νετανιάχου, επιχειρεί να κατορθώσει να φτιάξει το Μεγάλο Ισραήλ, μέσω της ίδιας ιδέας.