Πότε θα πέσει η κυβέρνηση; No 2

Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο ανεβαίνει στο efsyn.gr και τις πλατφόρμες κάθε Κυριακή πρωί (αλλά αυτή τη φορά, ως πρώτο τη σεζόν, ανέβηκε Πέμπτη!), ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος επέστρεψαν από τις διακοπές τους και έχουν να πουν πολλά! Ο Δημήτρης ρωτάει τον Τάσο να μας πει ποσοστά, να προβλέψει ποσοστά, πόσο τοις εκατό να πέσει η κυβέρνηση (αμήν!) και πόσο να μην (α πα πα πα).

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Εκφώνηση/μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ