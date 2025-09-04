Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 26.3°
3 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 25.5°
1 BF
48%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.1° 25.0°
0 BF
69%
Ιωάννινα
Θύελλα
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
83%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
47%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
53%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.1° 23.1°
2 BF
70%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.8° 24.8°
1 BF
77%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.9° 27.7°
3 BF
54%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.7° 26.7°
1 BF
54%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
4 BF
78%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
1 BF
41%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
56%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 25.8°
4 BF
84%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.6° 24.8°
2 BF
53%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.8° 25.3°
2 BF
57%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
3 BF
52%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
0 BF
80%
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου, 2025
Πότε θα πέσει η κυβέρνηση; No 2

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τάσος Παππάς, Δημήτρης Κανελλόπουλος
Στο νέο επεισόδιο από τις «Ανάγωγες Κουβέντες», της εβδομαδιαίας σειράς podcast της «Εφ.Συν.», το οποίο ανεβαίνει στο efsyn.gr και τις πλατφόρμες κάθε Κυριακή πρωί (αλλά αυτή τη φορά, ως πρώτο τη σεζόν, ανέβηκε Πέμπτη!), ο Τάσος Παππάς και ο Δημήτρης Κανελλόπουλος επέστρεψαν από τις διακοπές τους και έχουν να πουν πολλά! Ο Δημήτρης ρωτάει τον Τάσο να μας πει ποσοστά, να προβλέψει ποσοστά, πόσο τοις εκατό να πέσει η κυβέρνηση (αμήν!) και πόσο να μην (α πα πα πα).

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Εκφώνηση/μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης 

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Πότε θα πέσει η κυβέρνηση; No 2

