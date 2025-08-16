Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.8° 28.4°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
32.6° 30.5°
4 BF
36%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
34.0° 31.6°
3 BF
37%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
25%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
5 BF
31%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
36%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
1 BF
21%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
32°C
31.5° 31.5°
2 BF
18%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
29.1° 27.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
32.9° 31.0°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
51%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
45%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 31.0°
3 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
5 BF
66%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
29.4° 28.8°
4 BF
34%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
33.3° 32.3°
4 BF
35%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.3° 30.3°
4 BF
50%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
4 BF
26%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
podcast

O Άνθρωπος με εμπειρία Ψύχωσης

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δήμητρα Αθανασοπούλου
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:

Στο δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς podcast «Στο ντιβάνι της ΕφΣυν», η Δήμητρα Αθανασοπούλου συζητά για την εμπειρία της ψύχωσης και την πορεία ανάκαμψης του ψυχωσικού ασθενή με τον Στέφανο Δημητρακόπουλο, ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή  επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρας Πνοές της ΕΠΑΨΥ και τον Γιάννη Σταυρόπουλο, ένα νέο άνδρα με ψυχωσικό βίωμα, που πλέον εργάζεται ως «ομότιμος συμπαραστάτης».

Αυτό σημαίνει πως  μέσα από το δικό του παράδειγμα  ανάκαμψης γίνεται ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στους ψυχιάτρους/ ψυχοθεραπευτές και στους ωφελούμενους –νυν ψυχωσικούς- συμβάλλοντας στη μείωση του αυτοστιγματισμού τους και κατ' επέκταση στη μείωση του στίγματος που συνοδεύει τους ίδιους, τη θεραπεία τους, τη νοσηλεία τους και την επόμενη μέρα τους. 

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
O Άνθρωπος με εμπειρία Ψύχωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual