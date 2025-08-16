O Άνθρωπος με εμπειρία Ψύχωσης

Στο δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς podcast «Στο ντιβάνι της ΕφΣυν», η Δήμητρα Αθανασοπούλου συζητά για την εμπειρία της ψύχωσης και την πορεία ανάκαμψης του ψυχωσικού ασθενή με τον Στέφανο Δημητρακόπουλο, ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Ημέρας Πνοές της ΕΠΑΨΥ και τον Γιάννη Σταυρόπουλο, ένα νέο άνδρα με ψυχωσικό βίωμα, που πλέον εργάζεται ως «ομότιμος συμπαραστάτης».

Αυτό σημαίνει πως μέσα από το δικό του παράδειγμα ανάκαμψης γίνεται ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στους ψυχιάτρους/ ψυχοθεραπευτές και στους ωφελούμενους –νυν ψυχωσικούς- συμβάλλοντας στη μείωση του αυτοστιγματισμού τους και κατ' επέκταση στη μείωση του στίγματος που συνοδεύει τους ίδιους, τη θεραπεία τους, τη νοσηλεία τους και την επόμενη μέρα τους.

Ηχογράφηση: EfSyn Studio

Μιξάζ/επεξεργασία/μουσική επιμέλεια: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

