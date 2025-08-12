Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη (Μίλαν Κούντερα)

Ο Κούντερα θεωρεί ότι το χιούμορ «είναι η θεία αστραπή που αποκαλύπτει τον κόσμο στην ηθική αμφισημία του και τον άνθρωπο στην βαθιά αναρμοδιότητά του να κρίνει τους άλλους»! Λέει με κάποια μοχθηρότητα: «Καλώς ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο του χωρίς χιούμορ γέλιου, στον οποίο είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε».

© Ηχοληψία/μιξάζ/σύνθεση: Αντώνης Παπαβομβολάκης (Music Row Studio)

® Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

