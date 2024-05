Συζήτηση με τον ηθοποιό Σπύρο Χατζηαγγελάκη - είναι να μην σου τύχει!

Στα 35 μας podcast, φέρνουμε έναν 37αρη ηθοποιό να μας μιλήσει επ' αφορμής της παράστασης όπου ερμηνεύει, μεταξύ άλλων, ένα 5χρονο αγόρι... Είναι να μην σου τύχει!



Ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης συμμετέχει σε ένα διαφορετικό podcast με δική του ευθύνη και πλήρωσε κατά την έξοδο. Ο ίδιος μαζί με την ομάδα στην οποία συμμετέχει 150 χρόνια τώρα, τους C for Circus, πρωταγωνιστεί στο «Κάτι Διαφορετικό ΙΙ», δέκα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στην Αθήνα («Κάτι διαφορετικό», 2013).



Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα που μάς έβγαλε την ψυχή για να μας στείλει κάποια ηχητικά της παράστασης και ευχόμαστε να αδειάσουν όλα τα υπόλοιπα θέατρα και να είναι γεμάτο μόνο το δικό τους και να ζηλέψουν όλοι οι άλλοι ηθοποιοί και να μην τους μιλάει κανείς και να μην τους νοιάζει όμως, γιατί αυτοί θα είναι επιτυχημένοι, τρομερά επιτυχημένοι και μοναδικοί, απίστευτα μοναδικοί... και όλο αυτό είναι λάθος, αλλά... είναι να μην σου τύχει!



Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο σατυρικό βαριετέ, σε πρωτότυπο κείμενο και μουσική, όπου οι C for Circus χτίζουν έναν κόσμο μέσα στον οποίο χωράνε τα πάντα. Και ναι, είναι πραγματικά να μη σου τύχει.



Δυστυχώς εμάς μάς έτυχε. Το είδαμε και τόσο δεν μας άρεσε που αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα ολόκληρο podcast με αφορμή αυτή την παράσταση.



Info: Σαββ. 25/05 στις 21.00 και Κυρ. 26/06 στις 20.00

Και Τετ. 29/06 στις 20.00, Παρ. 31/05 στις 21.00, Σαββ. 1/06 23.00, Κυρ. 2/06 στις 20.00.



Στο θέατρο «Τζένη Καρέζη» (Ακαδημίας 3, τηλ. 2103636144).

Πληροφορίες / Κρατήσεις στο θέατρο και στο more.com

