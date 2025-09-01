Λίμνες-σκιά του εαυτού τους

Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η υπερβολική άντληση αλλάζουν δραστικά τις πάνω από 117 εκατ. λίμνες του πλανήτη ● Πολλές έχουν συρρικνωθεί στο έπακρο και άλλες ξεχειλίζουν με καταστροφικά αποτελέσματα για τους πληθυσμούς που ζουν κοντά στις όχθες τους και η επιβίωσή τους εξαρτάται από αυτές

Υπάρχουν περισσότερες από 117 εκατομμύρια λίμνες διάσπαρτες στον πλανήτη, σύμφωνα με διακεκριμένη μελέτη, που καλύπτουν σχεδόν το 4% της επιφάνειας της ξηράς του πλανήτη. Αλλά πολλές δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Από τη Βολιβία μέχρι τη Νότια Αφρική και πέρα από αυτήν, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η υπερβολική άντληση αλλάζουν δραστικά αυτά τα υδάτινα σώματα.

Πολλές έχουν συρρικνωθεί στο μηδέν. Αλλες ξεχειλίζουν από τα νερά τους. Μερικές έχουν γίνει ακόμα και πράσινες. «Σήμερα, μερικές από τις πιο γνωστές και σημαντικότερες λίμνες στον κόσμο είναι μια σκιά αυτού που ήταν μόλις πριν από μερικές δεκαετίες», λέει η Ντιάνα Κοπάνσκι, επικεφαλής της Μονάδας Οικοσυστημάτων Γλυκού Νερού και Υγροτόπων του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).

«Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την παρακμή. Αν δεν το κάνουμε, θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για τους εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που βασίζονται στις λίμνες για την επιβίωσή τους». Με την ευκαιρία της πρώτης Παγκόσμιας Ημέρας Λιμνών, η οποία ήταν στις 27 Αυγούστου, ας δούμε πιο προσεκτικά τις μεγαλύτερες απειλές για τις λίμνες του κόσμου και τι μπορεί να γίνει γι’ αυτές.

Μια παγκόσμια ομάδα εμπειρογνωμόνων για το κλίμα διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή αποσταθεροποιεί τον υδρολογικό κύκλο, το λεπτορρυθμισμένο σύστημα που κατανέμει το νερό σε όλο τον κόσμο. Η άνοδος της θερμοκρασίας, λένε, εντείνει την εξάτμιση και μεταβάλλει τα μοτίβα των βροχοπτώσεων. Σε ορισμένα μέρη, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες ξηρασιών που συρρικνώνουν τις λίμνες, όπως αυτή το 2018 που σχεδόν στέρησε το νερό από το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής όπου ζουν 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι.

Σε άλλα μέρη, η αυξημένη εξάτμιση σε συνδυασμό με τις υψηλότερες θερμοκρασίες του αέρα οδηγεί σε πιο έντονες καταιγίδες, προκαλώντας υπερχείλιση των λιμνών. Αυτό είναι ένα μέλλον που μπορεί να πλήξει ακόμα και τη μεγαλύτερη μόνιμη λίμνη στον κόσμο μέσα σε έρημο, τη λίμνη Τουρκάνα της Κένυας. Μια μελέτη του UNEP διαπίστωσε ότι πιθανότατα θα υπάρξει αύξηση των πλημμυρών τις επόμενες δεκαετίες, απειλώντας τα 15 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κατά μήκος των ακτών της.

Εν τω μεταξύ, σε πολλές ορεινές περιοχές, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εκρήξεων των παγετωνικών λιμνών. Αυτές οι δυνητικά καταστροφικές πλημμύρες μπορεί να συμβούν όταν ο πάγος που συγκρατεί μια λίμνη λιώνει, στέλνοντας το νερό να κυλάει προς τα κάτω.

Οι αντλήσεις

Η Τουρκάνα της Κένυας, η μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο μέσα σε έρημο, απειλείται με αύξηση των πλημμυρών τις επόμενες δεκαετίες, απειλώντας τα 15 εκατ. ανθρώπους που ζουν κατά μήκος των ακτών της

Οσο καταστροφική κι αν θεωρείται η κλιματική αλλαγή, η Κοπάνσκι λέει ότι συχνά ωχριά σε σύγκριση με αυτό που έχουν κάνει οι άνθρωποι στις λίμνες απορροφώντας τα νερά τους πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορούν να αναπληρωθούν – μια διαδικασία γνωστή ως υπεράντληση. Αυτό μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Μερικές φορές, το νερό εκτρέπεται από τις λίμνες –και, εξίσου καταστροφικό, τους παραποτάμους τους– για την τροφοδοσία πόλεων. Αλλες φορές χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Συχνά, χρησιμοποιείται για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων.

Η Αράλη της Κεντρικής Ασίας είναι το πρότυπο της παρακμής που προκαλείται από την άρδευση. Η άλλοτε τέταρτη μεγαλύτερη λίμνη στον κόσμο έχει σχεδόν ξεραθεί από τότε που οι παραπόταμοί της εκτράπηκαν, τη δεκαετία του 1960. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των υψιπέδων της Βολιβίας. Εδώ, αυτό που κάποτε ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, η λίμνη Πούπο, έχει μετατραπεί σε άγονη αλμυρή πεδιάδα από έναν καταστροφικό συνδυασμό εκτροπών νερού και κλιματικής αλλαγής.

Μια έκθεση του 2024 του UNEP και του UN-Water διαπίστωσε ότι τα επιφανειακά υδάτινα σώματα, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών, συρρικνώνονται ή χάνονται εντελώς σε 364 λεκάνες παγκοσμίως – σχεδόν το 3% όλων των λεκανών. Υπολογίζεται ότι 93,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αυτές τις περιοχές.

Πράσινα νερά

Η ρύπανση, λένε οι ειδικοί, αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή για τις λίμνες του κόσμου και τις κοινότητες που τις περιβάλλουν. Ιδιαίτερα προβληματικά για τους ανθρώπους και τα ζώα που ζουν γύρω από λίμνες είναι τα ακατέργαστα λύματα και οι απορροές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Μαζί με την έγχυση παθογόνων και φυτοφαρμάκων στις λίμνες, αυτές οι πηγές ρύπανσης συχνά περιέχουν επίσης φώσφορο και άζωτο.

Σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αυτά τα θρεπτικά συστατικά μπορούν να σκοτώσουν ψάρια, να θρέψουν τοξικές ανθίσεις φυκιών και να στερήσουν οξυγόνο από τις λίμνες, δημιουργώντας τις λεγόμενες νεκρές ζώνες εχθρικές προς την υδρόβια ζωή. Αυτό πιστεύουν ορισμένοι επιστήμονες ότι μπορεί να συμβαίνει στη λίμνη Βικτόρια, τη μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής, όπου μια αύξηση σε ένα συγκεκριμένο είδος βακτηρίων έχει κάνει τα νερά πράσινα.

Ταυτόχρονα, η αυξημένη εξάτμιση, η υπερβολική άντληση, οι αυξανόμενες βροχοπτώσεις και οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν επίσης να επιδεινώσουν την ποιότητα του νερού.

Το UNEP παρακολουθεί την ποιότητα του νερού 4.000 μεγάλων λιμνών σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες από το ένα τέταρτο γίνονται ολοένα και πιο θολές και σχεδόν το 15% βιώνει αύξηση της οργανικής ύλης. Αυτά είναι δύο αποκαλυπτικά σημάδια ρύπανσης από πηγές όπως πόλεις, αγροκτήματα και εργοστάσια. «Αυτού του είδους οι αριθμοί θα πρέπει να είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης», λέει η Κοπάνσκι. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις λίμνες σαν χωματερές».