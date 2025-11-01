«Οργώνουν» με τζιπ το δάσος της Πεντέλης

Παρά το εξόφθαλμο της τέλεσης παράνομων δραστηριοτήτων και τις αντιδράσεις τριών τοπικών περιβαλλοντικών συλλόγων, ο Δήμος Πεντέλης επιτρέπει για ακόμα μια φορά την περιβαλλοντική κακοποίηση του πολυβασανισμένου από τις πυρκαγιές και τις καταπατήσεις Πεντελικού, δίνοντας την άδεια για την πραγματοποίηση εκτός δρόμου (offroad) διαδρομών στο βουνό από βαριά τζιπ.

Ετσι, αύριο Κυριακή (2/11), έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, που υπογράφεται από τη δήμαρχο Πεντέλης, Αναστασία Κοσμοπούλου, το Πεντελικό θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη διέλευση άγνωστου αριθμού τζιπ στο πλαίσιο της 20ής Πανελλήνιας Συνάντησης του Συλλόγου με την επωνυμία HELLAS Jeep Club. Μία από τις προγραμματιζόμενες δράσεις περιλαμβάνει εκτός δρόμου διαδρομές των τζιπ από την παράνομη πίστα motocross (στο λατομείο Μαλτέζου) μέχρι τη σπηλιά του Νταβέλη («Νομιμοποιούν τη μετατροπή της Πεντέλης σε πίστα Enduro», «Εφ.Συν.», 22/8/2025).

Στην αποκαλούμενη από τον σύλλογο «οικολογική εκδήλωση» τα μέλη του θα πραγματοποιήσουν καθαρισμό του ρέματος πλησίον του Κοιμητηρίου Μελισσίων και εθελοντική δενδροφύτευση, με δέντρα που θα παραχωρήσει ο Δήμος Πεντέλης. Θα ακολουθήσει κεντρική γιορτή για την τελετή λήξης της συνάντησης με ζωντανή μουσική, υπαίθριες καντίνες με φαγητό και αναψυκτικά και παρουσίαση τοπικών προϊόντων στον χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ), έναν χώρο που καλύπτεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 95% από δασική βλάστηση, ενώ τμήμα αυτού, περίπου 20 στρεμμάτων, εμπίπτει στη ζώνη προστασίας του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου. Σημειώνεται ότι η Δημοτική Επιτροπή παραχωρεί δωρεάν τον χώρο «στο πνεύμα της υποστήριξης δράσεων εθελοντισμού, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προβολής του δήμου».

Το παράνομο των προαναφερόμενων αδειοδοτούμενων δραστηριοτήτων στο Πεντελικό κατήγγειλαν στο Δασαρχείο Πεντέλης, τη Διεύθυνση Δασών Ανατολικής Αττικής, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων, τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και τον γενικό γραμματέα Δασών, Στάθη Σταθόπουλο, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεντέλης, ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης- Χαλανδρίου και η Φυσιολατρική Κίνηση Βριλησσός.

Οι παράνομες πίστες motocross

Στην καταγγελία τους επισημαίνουν ότι οι εκτός δρόμου και εντός δασικών εκτάσεων διαδρομές στις πλαγιές του πολύπαθου Πεντελικού είναι καταστροφικές για το καμένο τοπίο, που προσπαθεί να ανακάμψει από τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι οχήματα αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται ως προπομποί για διάνοιξη εκτός δρόμου διαδρομών των enduro, των οποίων την καταστροφική για το βουνό δράση είχαν καταγγείλει τον Ιούλιο του 2025 στους αρμόδιους για την προστασία του Πεντελικού. Δεδομένων αυτών, οι τρεις σύλλογοι ζήτησαν την απαγόρευση των εκτός δρόμου διαδρομών από τα τζιπ στο Πεντελικό την Κυριακή.

Καλούν, λοιπόν, τους αρμόδιους να εκδώσουν την προβλεπόμενη Δασική Αστυνομική Διάταξη απαγόρευσης της κίνησης ιδιωτικών μηχανοκίνητων τροχοφόρων στο δάσος σε εκτός δασικών δρόμων διαδρομές και στις παράνομες πίστες motocross. Στην ίδια Αστυνομική Διάταξη ζητούν να περιληφθεί και η απαγόρευση άσκησης κυνηγετικών σκύλων που κυνηγούν καθημερινά τα ελάχιστα εναπομείναντα ζώα και πουλιά της Πεντέλης. Κι ακόμη, να άρουν τις παράνομες χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης των παράνομων πιστών motocross (Μαλτέζου και Κοκκιναρά), που συνιστούν απαράδεκτη μεταβολή του προορισμού του δάσους, με κήρυξη των περιοχών ως αναδασωτέων και άμεση αναδάσωσή τους, και την αποκατάσταση των παράνομων και πολυάριθμων κάθετων στις υψομετρικές καμπύλες διαδρομών των enduro που συνιστούν συνεχώς διευρυνόμενες πληγές απογύμνωσης του εδάφους, με κατάλληλη δενδροφύτευση και άρση των κατασκευασθέντων βατήρων στο Πεντελικό, στον λόφο Θεοκλήτου στα Βριλήσσια και εντός του χώρου του ΝΙΕΝ.

Σε ό,τι αφορά την τελετή λήξης στο ΝΙΕΝ, επισημαίνουν ότι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής δεν προσδιορίζει τον χώρο ανάπτυξης των εκδηλώσεων και συνακόλουθα δεν απαγορεύει τις εκτός δρόμου διαδρομές εντός της δασικής έκτασης και της προστατευόμενης περιοχής του ρέματος, παρέχει την άδεια ανάπτυξης καντινών εντός δασικής έκτασης με κίνδυνο πυρκαγιάς και αναφέρεται σε εθελοντικές δράσεις, αλλά υποκρύπτει τις παράνομες διαδρομές των διοργανωτών στο Πεντελικό. Ετσι, ζητούν την απαγόρευση της διοργάνωσης της εν λόγω εκδήλωσης εντός της δασικής έκτασης του ΝΙΕΝ.

Τέλος, ρωτούν αν υποβλήθηκε αίτηση δενδροφύτευσης στην περιοχή του Κοιμητηρίου Μελισσίων και σε καταφατική περίπτωση ζητούν την κοινοποίηση της σχετικής μελέτης, όπου προσδιορίζονται η έκταση και τα φυτικά είδη που θα φυτευτούν, καθώς και της εγκριτικής απόφασης. Ειδάλλως, καλούν τους αρμόδιους να απαγορεύσουν τη δενδροφύτευση.