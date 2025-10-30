Ημερίδα για «πόλεις πράσινες και συμμετοχικές»

Με τη συμμετοχή στελεχών της Αυτοδιοίκησης που έχουν συμμετάσχει στα συμβούλια δήμων και περιφερειών από τη θέση της αντιπολίτευσης ή της διοίκησης, πραγματοποιείται ημερίδα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Οικολογικό Στέκι στην Αθήνα και διαδικτυακά μέσω YouTube.
Διοργανωτής είναι το Δίκτυο Πράσινων Αυτοδιοικητικών και η Ημερίδα έχει θέμα «Η πράσινη Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ουσία της».
Ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και της δημοσιοποίησης του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Δίκτυο Πράσινων Αυτοδιοικητικών θέτει και κωδικοποιεί την πραγματική και ουσιαστική ατζέντα των πράσινων πολιτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με δύο πάνελ:
α. Δημοκρατία και Συμμετοχή στους Δήμους
β. Όροι Βιωσιμότητας και Πράσινη Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η ημερίδα θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω YouTube.
Το πρόγραμμα
Α. Δημοκρατία και Συμμετοχή
- Το τεκμήριο των Τοπικών υποθέσεων -Άρθρο 102 (Λευτέρης Ιωαννίδης, τ. Δήμαρχος Δήμου Κοζάνης)
- Οι αρμοδιότητες και Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημήτρης Τραπεζιώτης, τ. Δήμαρχος Θεστιέων και επικεφαλής παράταξης στον Δήμο Αγρινίου)
- Ανοιχτά Δεδομένα και Διαφάνεια (Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, τ. Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού)
- Συμμετοχικές Διαδικασίες και Διαβούλευση (Μιχάλης Τρεμόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, τ. Ευρωβουλευτής)
- Εκλογικός Νόμος (Κώστας Παπακωνσταντίνου, τ. Δημοτικός Σύμβουλος Αιγίου & Περιφερειακός Σύμβουλος, επικεφαλής της Οικολογικής Δυτικής Ελλάδας.)
Β. Όροι Βιωσιμότητας και Πράσινη Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιχειρησιακά Προγράμματα
- Βιώσιμη Κινητικότητα (Ηλίας Γιαννίρης, τ. Περιφερειακός Σύμβουλος Β. Αιγαίου)
- Ενεργειακές Κοινότητες Εξοικονόμηση Κλιματική Κρίση (Νίκος Χρυσόγελος, τ. Ευρωβουλευτής, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων)
- Ποιότητα ζωής και αναζωογόνηση αστικών περιοχών (Μαρία Βασιλάκου, τ. αντιδήμαρχος Βιέννης)
- Πράσινη Τοπική Οικονομία - Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (Φίλιππος Γκανούλης, τ. Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης Κ. Μακεδονίας)
- Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία και πολιτική (Νίκος Πουτσιάκας τ. Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης Θεσσαλίας)
- Πράσινη Χωροταξία (Γιώργος Δημαράς τ. Υπουργός, τ. Βουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος Αττικής)
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Χάρης Κουγιουμτζόπουλος, δημοσιογράφος Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
