Παρατείνεται η αγωνία στον Μύτικα Ευβοίας

Επιτέλους έγινε το αυτονόητο και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, εισάκουσε το πάγιο αίτημα των κατοίκων του Μύτικα Ευβοίας -που αντιδρούν στην εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης από τον ΑΔΜΗΕ μέσα στον οικισμό τους και έξω από το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο- για μία συνάντηση μαζί του (« Ανησυχία 400.000 Volt στον Μύτικα Ευβοίας », «Εφ.Συν.», 31/7/25).

Το αποτέλεσμα της συνάντησης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ατελέσφορο, καθώς ο υφυπουργός δεν συζήτησε την αίτηση της Επιτροπής των κατοίκων για την απαγόρευση της συνέχισης του έργου, αν και πιο παραγωγική στάθηκε η συζήτηση στο υπουργικό γραφείο όσον αφορά το τεχνικό μέρος, δηλαδή την εναλλακτική διαδρομή που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα καλώδια έξω από τον οικισμό.

Κατά τη συνάντηση, ο υφυπουργός και ο ΑΔΜΗΕ είχαν απέναντί τους το σύνολο των βουλευτών της Εύβοιας, όλων των κομμάτων, τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δήμος Χαλκιδέων), τον Σύλλογο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μύτικα, έξω από το οποίο περνάει η επίμαχη γραμμή μεταφοράς, και μέλη της Επιτροπής Αγώνα Μύτικα.

Από τη συνάντηση στο ΥΠΕΝ με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο

Διαμεσολαβητής

Ο υφυπουργός φάνηκε να λειτουργεί περισσότερο ως διαμεσολαβητής ανάμεσα αφενός στην καθολική αντίθεση του πληθυσμού στην τοποθέτηση της επίμαχης γραμμής μεταφοράς μέσω του Μύτικα και, αφετέρου, στον ΑΔΜΗΕ και στη «σκληρή» γραμμή του για την ελεύθερη τοποθέτηση τέτοιων γραμμών. Ετσι, δεν συζήτησε την αίτηση που του κατέθεσε εγγράφως η Επιτροπή με την οποία ζητεί από τον υπουργό να αναστείλει άμεσα την εκτέλεση της απόφασης της Διεύθυνσης του υπουργείου του, με την οποία πρώτη φορά εγκρίνεται ρητώς η κατασκευή του καλωδίου μέσω του Μύτικα, και να κινήσει τη διαδικασία για την ανάκλησή της («Παίζουν με την υγεία των κατοίκων του Μύτικα», «Εφ.Συν.», 7/10/25).

Ενα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση ήταν το ζήτημα του κινδύνου της επίμαχης γραμμής για την υγεία, δεδομένου ότι διεθνώς υπάρχουν δύο στάνταρ για το μέγεθος της μαγνητικής επαγωγής χαμηλής συχνότητας που προκαλείται από γραμμές αυτού του τύπου. Από τη μια ένα «απόλυτο» όριο, που έχει θεσπιστεί βάσει της πρότασης της ICNIRP, μιας ιδιωτικής εταιρείας με έδρα τη Γερμανία, η οποία έχει κατηγορηθεί ότι επηρεάζεται έντονα από τα συμφέροντα των κατασκευαστών - όπως είναι, στην προκειμένη περίπτωση, ο ΑΔΜΗΕ. Το όριο αυτό είναι 100 μΤ (microtesla) και έχει θεσπιστεί διεθνώς (και στην Ελλάδα). Και από την άλλη, ένα «σχετικό» όριο, που αφορά το ζήτημα των μακροχρόνιων επιπτώσεων από την εγκατάσταση γραμμών αυτής της κατηγορίας σε κατοικημένες περιοχές. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν διαπιστωθεί από μελέτες επιδημιολογικού χαρακτήρα και έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠOY) ήδη από το 2002, με όριο επιτρεπτής μαγνητικής επαγωγής πολύ χαμηλότερο: 0,3-0,4 μΤ.

Τα πεδία που αναπτύσσονται από τα υπόγεια καλώδια στον Μύτικα είναι χαμηλότερα από το «απόλυτο» όριο των 100 μΤ και υψηλότερα έως και εκατό φορές από το «σχετικό» όριο των 0,3 έως 0,4 μΤ. Το γεγονός αυτό -βάσει των ίδιων των στοιχείων και μετρήσεων του ΑΔΜΗΕ- έχει διαπιστωθεί από την Εκθεση Εκτίμησης Κινδύνου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΚΠΑ (Μάρτιος 2025), που συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και όσα αναφέρονται στην έκθεση για την ευαλωτότητα των παιδιών που συνδέεται κυρίως με ασθένειες όπως η παιδική λευχαιμία.

Ορισμένα κράτη (π.χ. η Γερμανία) τηρούν αυστηρά μόνο το όριο της ICNIRP, όμως άλλα κράτη έχουν θεσπίσει όρια από 0,4 μΤ έως και 10 μΤ. Ωστόσο, το επιχείρημα που ακούστηκε από πλευράς ΥΠΕΝ ήταν ότι οι χώρες που υιοθέτησαν μικρότερα όρια από αυτά της ICNIRP και έλαβαν υπόψη τις συστάσεις του ΠΟΥ αποτελούν «μια ασήμαντη μειοψηφία». Σημειώνεται ότι σε αυτήν την «ασήμαντη μειοψηφία» περιλαμβάνονται η Γαλλία, Ελβετία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Κροατία, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Ισραήλ, η Αργεντινή και η Βραζιλία!

Ανάγκη μέριμνας

Το μεγαλύτερο μέρος της τετράωρης συνάντησης στο ΥΠΕΝ αναλώθηκε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, πολιτικούς και κατοίκους, να τονίζουν την ανησυχία και την ανάγκη μέριμνας για την υγεία τους και τον ΑΔΜΗΕ να αρνείται κάθε συζήτηση επί θεμάτων υγείας και μαζί με τον υφυπουργό να ισχυρίζονται ότι οι υψηλές τιμές των ηλεκτρικών πεδίων δεν θα εμφανίζονται διαρκώς αλλά σπάνια, ότι τα μαγνητικά πεδία δεν εκτείνονται πέρα από λίγα μέτρα από τον άξονα του καλωδίου και, καταλήγοντας, «ας μην πλησιάζουν τη γραμμή μεταφοράς οι κάτοικοι». Τι κι αν η γραμμή αυτή εγκαθίσταται στον κεντρικό δρόμο του οικισμού, έναν δρόμο χωρίς πεζοδρόμια, όπου οι κάτοικοι και τα παιδιά τους περπατούν κυριολεκτικά πάνω από τα καλώδια!

Σε ό,τι αφορά την εναλλακτική διαδρομή που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τα καλώδια σε ορισμένο μήκος, κατά μήκος της παραποτάμιας οδού του Λήλαντα, δεδομένου ότι η Περιφέρεια έχει εκτελέσει στον ποταμό Λήλαντα αξιόλογα αντιπλημμυρικά έργα, που μηδενίζουν τον κίνδυνο εκ νέου κατάρρευσης της παραποτάμιας οδού και, άρα, πιθανής βλάβης των υπογείων καλωδίων, ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να συζητήσει επ’ αυτού.

Εντούτοις, ο υφυπουργός ζήτησε από τους τοπικούς φορείς να ελέγξουν εάν και με ποιον τρόπο θα ήταν δυνατή η ασφαλής αντικατάσταση της υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς στην παραποτάμια οδό του Λήλαντα με νέα, που θα ακολουθεί την ίδια διαδρομή. Ετσι, το «μπαλάκι», επί του παρόντος, περνάει για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του οδυνηρού προβλήματος στους τοπικούς φορείς. Τόσο η Περιφέρεια όσο και ο δήμος δήλωσαν επιτόπου ότι προτίθενται να διαθέσουν τους μηχανικούς και τα απαραίτητα μέσα για τη σχετική διερεύνηση.