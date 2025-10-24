Δεν θα περάσει η τσιμεντοποίηση της Αρετσούς!

Επί ποδός πολέμου η Καλαμαριά για την προστασία του χώρου της μαρίνας ● Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για την οικοδόμηση παρ’ όλο που δεν έχει γίνει γνωστή η απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής του δήμου ● Σύσκεψη στο δημαρχείο με συμμετοχή όλης της κοινωνίας

Στα «όπλα» ολόκληρη η Καλαμαριά. Ολο το βράδυ συνεδρίαζε η δημοτική αρχή με τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις αλλά και όλους τους μαζικούς συλλόγους της περιοχής από το Καραμπουρνάκι και την Αρετσού προκειμένου να απαντήσουν στην προκλητική κίνηση κυβέρνησης και Υπερταμείου να δημοσιευτεί το ΦΕΚ που εμπεριέχει την ΚΥΑ των υπουργείων Περιβάλλοντος και Τουρισμού για την ιδιωτικοποίηση και οικοδόμηση της μαρίνας Αρετσούς με όρους real estate, δηλαδή υψηλότατη δόμηση στην περιοχή. Κι ακόμη προκλητικότερη γίνεται η κίνηση αφού υφίσταται δικαστική εκκρεμότητα, καθώς ο δήμος προσέφυγε στο ΣτΕ, η υπόθεση εκδικάστηκε, αλλά δεν εκδόθηκε η απόφαση και αναμένεται να προσφύγει εκ νέου τώρα.

Πρόκειται ουσιαστικά για επιβεβαίωση και επίσπευση των διαδικασιών, κίνηση με την οποία πετιέται κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων κάθε μορφή δημοκρατικής διαβούλευσης, καθώς το Υπερταμείο αναδεικνύεται πρωτομάστορας στην περιφρόνηση της γνώμης της τοπικής κοινωνίας και των πολιτικών μορφών σε όλα τα επίπεδα, δεδομένου ότι επιμένει σε μια επιλογή την οποία έχουν απορρίψει τόσο ο Δήμος Καλαμαριάς όσο και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οσο γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε γίνει γνωστό τι αποφάσεις είχαν ληφθεί στη σύσκεψη, το σίγουρο όμως είναι ότι υπάρχει πολλή μαζεμένη οργή στην περιοχή κι αυτή αναμένεται να εκφραστεί σε όσα αποφασιστούν. Προχθές το μεσημέρι είχε μάλιστα συγκληθεί εκτάκτως η δημοτική επιτροπή για να γίνει ενημέρωση πριν από τη σημερινή διευρυμένη συνεδρίαση.

Νόμιμα δικαιώματα

Η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, σε ανάρτησή της πριν από ενάμιση μήνα σημείωνε πως «προτρέπουμε το Υπερταμείο να μη βιάζεται και να μη λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Ο δικαστικός δρόμος είναι μακρύς και τα νόμιμα δικαιώματα του δήμου και των φορέων της πόλης δεν ακυρώνονται και δεν αναστέλλονται από κανέναν» και τόνιζε πως «ο δήμος θα προασπίσει τα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών στην κατεύθυνση της τοπικής και τουριστικής ανάπτυξης με μια πραγματική μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών».

Ποιο είναι το θέμα και υπάρχουν τόσες αντιδράσεις; Οχι μόνο η ιδιωτικοποίηση της μαρίνας Αρετσούς, αλλά η δυνατότητα που δίνουν οι σχεδιασμοί του Υπερταμείου σε όποιον αγοραστή να χτίσει! Να τσιμεντώσει κυριολεκτικά το μέτωπο της Καλαμαριάς στη θάλασσα, αποκόπτοντας τελείως τη διέλευση από τον χώρο στον οποίο σήμερα καταφεύγουν ολόκληρο τον χρόνο δεκάδες χιλιάδες πολίτες, οικογένειες, αθλούμενοι ή περιπατητές. Διότι πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να πιστέψει ότι θα χτιστούν στο σημείο δεκάδες μεζονέτες πολυτελείας μέσα από τις οποίες θα μπορεί δήθεν όποιος θέλει να… διέρχεται! Αυτά δεν είναι παραμύθια καν για μικρά παιδιά.

Και πού να αναφερθούμε στις… «λεπτομέρειες», δηλαδή στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κυκλοφοριακή μελέτη και κανείς δεν έχει πει έστω για τα μάτια του κόσμου πώς ο κόσμος θα προσεγγίζει το σημείο, αλλά ακόμη και πώς θα γίνεται η απλή μετάβαση από την παραλιακή λεωφόρο προς τη μαρίνα, αφού είναι γνωστό -τουλάχιστον σε όσους δεν κάνουν σχέδια από τα γραφεία τους- ότι χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα ιδιόμορφα πρανή με τις πολύ μεγάλες -σχεδόν κάθετες- κλίσεις.

Σε ανακοίνωση εξάλλου που είχαν εκδώσει σύλλογοι της περιοχής τόνιζαν πως «απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης του χερσαίου χώρου της μαρίνας Καλαμαριάς, είτε πρόκειται για “μικρή” παραχώρηση 7.500 τ.μ. είτε για “μεγάλη” που αγγίζει τα 12.000-15.000 τ.μ.», ζητώντας «την απομάκρυνση όλων των παράνομων και νόμιμων καταπατήσεων σε αιγιαλό και παραλία, την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου πράσινης ανάπλασης, με στόχο έναν βιώσιμο, ποιοτικό δημόσιο χώρο για όλους – μέσα σε έναν πυκνοδομημένο αστικό ιστό που έχει ανάγκη από ανάσες ζωής και την κατοχύρωση του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα της περιοχής, χωρίς ιδιωτικά συμφέροντα και επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις».

Θυμίζουμε ότι σήμερα η μαρίνα διαθέτει 242 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μέχρι 30 μ. μήκος και η χερσαία ζώνη εκτείνεται σε 77.825 τ.μ. Το σχέδιο του Υπερταμείου προβλέπει λοιπόν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 8.000 τ.μ. (condo hotel, δηλαδή ανεξάρτητα διαμερίσματα) στη χερσαία ζώνη της μαρίνας, αλλά και τη μετατροπή του εμβληματικού κτιρίου, του Remezzo, που το λειτουργεί (δεκαετίες) ο δήμος ως: α) καφετέρια με πολύ προσιτές τιμές που επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να πιει έναν φτηνό καφέ, β) βιβλιοθήκη η οποία σχεδιάζεται να επεκταθεί φιλοξενώντας ολόκληρη τη δημοτική βιβλιοθήκη, και γ) χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων.

Σχέδια

Τι θέλει να το κάνει το Υπερταμείο; Γραφεία (αλίμονο! Οποιος έχει καθίσει μια φορά στο Remezzo γνωρίζει την ανεπανάληπτη θέα στον Ολυμπο, τα απίστευτα ηλιοβασιλέματα και το βραδινό υπερθέαμα από τη φωτισμένη πίστα του αεροδρομίου μέχρι και τον φάρο Αγγελοχωρίου στο Μεγάλο Εμβολο του Θερμαϊκού Κόλπου), τελωνείο (!) και… φαρμακείο (sic). Τέτοια και τόσα «ευφάνταστα» και «μεγαλόπνοα» σχέδια αφήνουν άφωνους μόνο αυτούς που τα σχεδιάζουν. Από σήμερα οι Καλαμαριώτες, κι οι υπόλοιποι Θεσσαλονικείς, γνωρίζουν τους βουλευτές της Ν.Δ. (και των άλλων κομμάτων φυσικά) από τους οποίους θα περιμένουν να δουν αν μπορούν να γίνουν έστω για λίγο… Δένδιας (τουλάχιστον)!