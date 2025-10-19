Η Ομοσπονδία Οικολόγων καταγγέλλει τον Πορτοσάλτε στο ΕΣΡ

Καταγγελία κατά του γνωστού και μη εξαιρετέου Άρη Πορτοσάλτε υπέβαλε ενώπιον του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) για δηλώσεις του, με τις οποίες κατηγόρησε τους οικολόγους πως εκείνοι ευθύνονται που η άγρια ζωή «κατεβαίνει» πιο κοντά στις πόλεις, σχολιάζοντας την είδηση ότι λυκάκια κυκλοφορούν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Ο Πορτοσάλτε είχε ισχυριστεί ότι «οι οικολόγοι έφεραν λύκους στην Πάρνηθα» και ότι «οι οικολογικές οργανώσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρώπη έβαλαν άγρια ζωή στα βουνά». Οι δηλώσεις αυτές του Πορτοσάλτε προκάλεσαν οργή στην ΠΦΠΟ, η οποία, κάνοντας λόγο για ψευδείς και επικίνδυνους «αστικούς μύθους», προχώρησε σε επίσημη καταγγελία:

«Καμία οικολογική ή φιλοζωική οργάνωση δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ τέτοιες ενέργειες» ξεκαθαρίζει η ΠΦΠΟ στην καταγγελία στο ΕΣΡ, σε βάρος του Πορτοσάλτε. Εξηγεί, μάλιστα, πως «άλλοι είναι αυτοί που εκτρέφουν», «απελευθερώνουν» και «εμπλουτίζουν» οικοτόπους χωρίς καμία επιστημονική μέριμνα για τις συνέπειες στη φύση». Ταυτόχρονα, η ΠΦΠΟ κατηγορεί τον τηλεοπτικό σταθμό στον οποίο προβάλλεται η εκπομπή του Πορτοσάλτε για παραπληροφόρηση και δυσφήμηση περιβαλλοντικών οργανώσεων, ζητώντας από την ανεξάρτητη αρχή να εξετάσει το περιστατικό και να επιβάλει κυρώσεις, δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται για περαιτέρω νομικές ενέργειες.