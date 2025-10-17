Οι… λυκάνθρωποι οικολόγοι στο στόμα του Άρη Πορτοσάλτε 

Τι ήταν να το πιάσει κάμερα το άμοιρο ελάφι στην Πάρνηθα που, καταδιωκόμενο από λύκους, βούτηξε στη λίμνη Μπελέτσι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία των Αφιδνών προκειμένου να σωθεί - ένα περιστατικό που αποτελεί μια απολύτως φυσική διαδικασία μέσα στην άγρια φύση;

Βγήκαν οι δημοσιογράφοι παγανιά, «επιστράτευσαν» και κάποιους κατοίκους της περιοχής, που έχουν αποκτήσει σπίτια μέσα στο δάσος (το σπίτι της άγριας ζωής) σε υψόμετρο 600 μέτρων, που βγήκαν και είπαν ότι φοβούνται τους λύκους που βρίσκονται μέσα στα σπίτια τους και ξεκίνησε -κατά πολλοστή επανάληψη- η δαιμονοποίηση των λύκων.

«Τσίμπησε» το ζήτημα και ο γνωστός για την εγκυρότητά του Άρης Πορτοσάλτε και σε σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής @Live You του ΣΚΑΪ ΤV το τράβηξε ακόμη παραπέρα, κατηγορώντας ευθέως τους οικολόγους για την κατάσταση, ισχυριζόμενος ότι «οι οικολόγοι έφεραν λύκους στην Πάρνηθα» και ότι «οι οικολογικές οργανώσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρώπη έβαλαν άγρια ζωή στα βουνά». Στην πράξη, διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις και τροφοδοτώντας την παραπληροφόρηση.

Ουσιαστικά, επιστρατεύοντας μουχλιασμένες συνωμοσιολογίες του παρελθόντος που, μεταξύ άλλων, ήθελαν τους οικολόγους μέχρι και να… πετούν φίδια από ελικόπτερα.

Αυτού του τύπου τις αναπόδεικτες θεωρίες είχαν καταρρίψει με ένα προ δεκαετίας κείμενό τους, που τιτλοφορούνταν «“Ποιος αμολάει τα άγρια ζώα;”. Ένας μύθος επικίνδυνος για τη φύση και τον άνθρωπο», 17 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πρόκειται για ένα κείμενο που παραμένει επίκαιρο, πόσο δε εξαιτίας της σημερινής λασπολογίας.

«Κάθε χρόνο γεμίζουν σελίδες, ιστοσελίδες, blogs και κοινωνικά δίκτυα με «ειδήσεις» για φίδια, αρκούδες, λύκους και τσακάλια που έχουν κατακλύσει, λέει, την ελληνική ύπαιθρο σκοτώνοντας ζώα και τρομοκρατώντας ανθρώπους. Ακούμε μέχρι και για ψύλλους και μεσογειακές φώκιες, που έχουν «απελευθερωθεί» κρυφά και ανεξέλεγκτα από «οικολόγους», απροσδιόριστες οργανώσεις και άγνωστα άτομα που κινούνται ύποπτα σε δασικούς δρόμους… Το καλοκαίρι του 2014 ακούσαμε μέχρι και για… «διεθνές σχέδιο οικο-τρομοκρατίας» με στόχο την Ελλάδα, τον τουρισμό και την πρωτογενή παραγωγή! Οι συναρπαστικές αυτές ιστορίες δεν είναι μοναδικό προνόμιο της χώρας μας, αφού παρόμοιες φήμες διακινούνται σε όλη την Ευρώπη, από τις μεσογειακές χώρες μέχρι και τον “αναπτυγμένο” Βορρά”», ανέφεραν τότε οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Και στη συνέχεια εξηγούσαν τους βασικούς λόγους που μπορεί να οδηγήσουν λαθεμένα στο συμπέρασμα ότι «έχει παρέμβει ανθρώπινο χέρι στη φύση», δηλαδή ότι έχει γίνει «απελευθέρωση άγριων ζώων», περιέγραφαν τις ελάχιστες εξαιρέσεις στις οποίες γίνονται επίσημες και φανερές απελευθερώσεις ζώων, ανέλυαν τους λόγους γιατί η «απελευθέρωση άγριων ζώων» είναι πρακτικά αδύνατη, κι ότι ακόμα κι αν ήταν εφικτή, δε θα την επιθυμούσε κανένας πραγματικός οικολόγος, γιατί θα είχε πολύ σοβαρούς κινδύνους για τη φύση και κοιτούσαν τις αιτίες του πραγματικού προβλήματος ζητώντας τη δική μας βοήθεια για να γκρεμιστεί ο επικίνδυνος μύθος.

Με αφορμή την δημοσιότητα για την παρουσία αγέλης λύκων στην Ιπποκράτειο Πολιτεία του νομού Αττικής αλλά και τη συνολικότερη δημόσια συζήτηση για την παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Αγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται:

⇒ Η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι ο ορεινότερος οικισμός του νομού Αττικής, σε υψόμετρο 600 μέτρων, αποτελώντας συνέχεια της βορειανατολικής Πάρνηθας.

⇒ Η επανεμφάνιση του λύκου στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας την τελευταία δεκαετία αποτελεί φυσικό επακόλουθο της επανάκαμψης του είδους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ως αποτέλεσμα του καθεστώτος προστασίας του, μετά από δεκαετίες κυνηγητού και εκστρατειών εξόντωσής του από τον άνθρωπο.

⇒ Στην Ελλάδα, κύριες πηγές τροφής του λύκου αποτελούν οι πληθυσμοί των άγριων οπληφόρων, όπου αυτοί εντοπίζονται, όπως το ζαρκάδι, το ελάφι και ο αγριόχοιρος, καθώς επίσης και κτηνοτροφικά ζώα, αδέσποτα ζώα, σκουπίδια, νεκρά κτηνοτροφικά ζώα που απορρίπτονται σε παράνομες χωματερές.

⇒ Οι απρόκλητες επιθέσεις λύκων σε ανθρώπους είναι υπαρκτό αλλά πολύ σπάνιο φαινόμενο στις ανεπτυγμένες χώρες του 20ού και 21ου αιώνα. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, όπου ζουν πάνω από 62.000 λύκοι κοντά σε περιοχές με εκατομμύρια κατοίκους, οι επιθέσεις λύκων που καταλήγουν σε τραυματισμό ή θάνατο είναι ελάχιστες. Το πρόσφατο περιστατικό με επίθεση λύκου σε μικρό παιδί στην περιοχή της Χαλκιδικής αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, για αυτόν τον λόγο η αρμόδια Διεύθυνση Δασών έχει εγκρίνει την πραγματοποίηση επιχείρησης για την σύλληψη και απομάκρυνση του, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα πεδίου στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη διαθεσιμότητα απορριμμάτων που περιείχαν ζωικά υπολείμματα σε πάρα πολλούς ανοιχτούς κάδους, ενώ οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν πολύ αργά για την παρουσία του ζώου στην περιοχή και την εξοικείωση που είχε ήδη αποκτήσει.

⇒ Η επάνοδος του λύκου σε πολλές περιοχές απαιτεί τη σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου που θα εστιάζει στην ενημέρωση των κατοίκων, την αντιμετώπιση της εξοικείωσης λύκων με τον άνθρωπο, με την διαχείριση τέτοιων περιστατικών μέσω ειδικού μηχανισμού (π.χ. Ομάδα Άμεσης Επέμβασης), αλλά και τη διάδοση και εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

⇒ Η Περιβαλλοντική Οργάνωση “Καλλιστώ”, σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία, τις Μονάδες Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους κατοίκους της κάθε περιοχής, είναι πάντα διαθέσιμη για την έγκυρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, ώστε να μην προκαλείται φόβος και πανικός, αρκετές φορές εύλογα.

⇒ Για να μπορέσουν τα πρωτόκολλα να εφαρμοστούν με συνέπεια και συνέχεια είναι αναγκαίο να ενισχυθούν με προσωπικό και να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι Δασικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου καταγράφεται παρουσία ειδών της άγριας πανίδας, όπως λύκου ή αρκούδας.

⇒ Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό έργο Life Wild Wolf, συμμετέχει στην δημιουργία ενός διεθνούς πρωτοκόλλου, το οποίο περιλαμβάνει διαβάθμιση ανά περιστατικό εμφάνισης και αλληλεπίδρασης ενός ή περισσότερων λύκων κοντά σε ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε να αξιολογείται η σημασία του κάθε περιστατικού.

⇒ Για τον επικίνδυνο μύθο των απελευθερώσεων. Για ακόμη μια φορά διατυπώνονται από πολίτες, αλλά και από κατέχοντες σταθερό δημόσιο βήμα, ανυπόστατες διαδόσεις περί «απελευθέρωσης άγριων ζώων από τους οικολόγους». Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει όλες οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που ασχολούνται με την άγρια ζωή, οι πληθυσμοί των ζώων παρουσιάζουν φυσιολογικές αυξήσεις ή μειώσεις στον πληθυσμό τους από χρονιά σε χρονιά, αυτό είναι μέρος του φυσικού κύκλου της ζωής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου πληθυσμοί άγριων ζώων δείχνουν μια τοπική αύξηση, λόγω αλλαγών στις φυσικές ισορροπίες ή στις ανθρωπογενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν.