Στο απόθεμα βιόσφαιρας της Unesco Πάρνωνας-Μαλέας

Το όρος Πάρνωνας και το Ακρωτήριο Μαλέας εντάχθηκαν επισήμως στο διεθνές πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (Man and the Biosphere – MaB) της UNESCO, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Πελοποννήσου.

Η Αναπτυξιακή Εταιρία Πάρνωνας Α.Ε. ΟΤΑ, σε συνεργασία με τα στελέχη της και την Επιτροπή Υποστήριξης της Υποψηφιότητας πέτυχαν, όπως αναφέρουν, ύστερα από μια πορεία 20 ετών και 10 χρόνια ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου την ανακήρυξη της περιοχής ως Αποθέματος Βιόσφαιρας (Biosphere Reserve) και την ένταξή της στο παγκόσμιο δίκτυο του προγράμματος MaB.

Η αναγνώριση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς η περιοχή κλήθηκε να καλύψει αυστηρά επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία αξιολογήθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή της UNESCO. Η επίσημη απόφαση ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της 37ης Συνόδου του Διεθνούς Συντονιστικού Συμβουλίου του προγράμματος MaB, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, στην Hangzhou της Κίνας, παρουσία εκπροσώπων από 150 χώρες.

Πρόκειται για το τέταρτο Απόθεμα Βιόσφαιρας στην Ελλάδα, μια διάκριση που αποτελεί σημαντική εθνική επιτυχία, αλλά και διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Πάρνωνα και του Μαλέα.

Η περιοχή του Πάρνωνα-Μαλέα που μόλις εντάχθηκε στο δίκτυο BRs, περιλαμβάνει το οροπέδιο της Τεγέας, την κοιλάδα του Ευρώτα, την οροσειρά του Πάρνωνα μέχρι την απόληξή της στον κάβο Μαλιά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη θαλάσσια ζώνη που περιβάλει την περιοχή αυτή. Ο πληθυσμός αριθμεί 80.000 κατοίκους. Η συνολική έκταση είναι 516.412 Ha, εκ των οποίων το 77% αποτελεί τη χερσαία περιοχή και το 7% τις ζώνες του πυρήνα, δλδ τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.

Η τεκμηρίωση & αναγνώριση της περιοχής ως Απόθεμα Βιόσφαιρας στηρίχθηκε στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον (πανίδα, χλωρίδα), σε πλήθος μνημείων της ιστορίας και του πολιτισμού (Μονεμβασιά, Μυστράς, Γεράκι, βυθισμένες πολιτείες: Πλύτρα, Παυλοπέτρι) κα), της στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (τσακώνικη γλώσσα, υφαντική), επώνυμα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής (μήλα Τεγέας-Πιλαφά, οίνους: Μαλβαζία, Μοσχοφίλερο, τσακώνικη μελιτζάνα, κρεμμύδια Βατίκων, κάστανα Πάρνωνα), ιστορικές μονές (Λουκού, Ταξιάρχες, Καρυά), γεωλογικούς σχηματισμούς (σπήλαιο Καστανιάς, σύμπλεγμα απολιθωμάτων Αγ. Νικολάου Βοιών) και πλήθος παραδοσιακών οικισμών (Λεωνίδιο, Καστάνιτσα, Κοσμάς, Γεράκι κα). Η περιοχή και οι άνθρωποι της περιοχής του Πάρνωνα – Μαλέα είναι πλέον μέρος ενός μεγάλου και αναγνωρίσιμου διεθνούς δικτύου με περισσότερες από 780 περιοχές που δρουν για την προστασία της βιοποικιλότητας και ένα βιώσιμο μέλλον.



Το εγχείρημα υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους επτά Δήμους (Τρίπολης, Σπάρτης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας και Ελαφονήσου), την Ελληνική Κυβέρνηση και περισσότερους από 50 φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 70 συναντήσεις για τη δημοσιότητα, την επικοινώνηση, την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα στάδια της υποψηφιότητας.