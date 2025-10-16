Τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα είναι σχεδόν το ίδιο ρυπογόνα με τα βενζινοκίνητα

Νέα έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα plug-in υβριδικά οχήματα εκπέμπουν 5 φορές περισσότερους ρύπους από ότι καταμετράται στα εργαστηριακά τεστ • Βάζει φωτιά σε μια ολόκληρη πολιτική κατεύθυνση.

Σοκάρουν τα συμπεράσματα νέας έκθεσης σχετικά με τους ρύπους που εκπέμπουν τα plug-in υβριδικά οχήματα, καθώς θέτουν σε αμφισβήτηση μια ολόκληρη πολιτική για την πράσινη μετάβαση και τις φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.

Σύμωνα με ανάλυση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Transport and Environment τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά οχήματα ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα.

Η οργάνωση πραγματοποίησε αναλύσεις σε 800.000 ευρωπαϊκά οχήματα και εντόπισε ότι οι εκπομπές ρύπων των plug-in υβριδικών όταν φτάνουν στους δρόμους και βρίσκονται σε λειτουργία είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερες από τα εργαστηριακά τεστ.

Τα αυτοκίνητα αυτά, τα οποία μπορούν να λειτουργούν τόσο με ηλεκτρικές μπαταρίες όσο και με κινητήρες εσωτερικής καύσης, έχουν προωθηθεί από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ως μια λύση για μεγάλα ταξίδια — σε αντίθεση με τα πλήρως ηλεκτρικά — ενώ παράλληλα μειώνουν τις εκπομπές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εν λόγω ανάλυση, τα PHEVs εκπέμπουν μόνο 19% λιγότερο CO2 σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, ενώ στις εργαστηριακές δοκιμές υποτίθεται ότι ρυπαίνουν 75% λιγότερο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τους μετρητές κατανάλωσης καυσίμου εντός 800.000 αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη μεταξύ 2021 και 2023. Βρήκαν ότι οι πραγματικές εκπομπές CO2 των PHEVs το 2023 ήταν 4,9 φορές υψηλότερες από τις εργαστηριακές μετρήσεις — αυξημένες κατά 3,5 φορές το 2021.

«Οι πραγματικές εκπομπές αυξάνονται, ενώ οι επίσημες μειώνονται», δήλωσε η Σοφία Νάβας Γκόλκε, ερευνήτρια και συγγραφέας της έκθεσης. «Το χάσμα αυτό μεγαλώνει και είναι πραγματικό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, τα PHEVs ρυπαίνουν σχεδόν όσο και τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα».

Οι ερευνητές αποδίδουν τη διαφορά κυρίως σε υπερεκτίμηση του λεγόμενου «συντελεστή χρήσης» — το ποσοστό των χιλιομέτρων που διανύονται σε ηλεκτρική λειτουργία σε σχέση με το σύνολο. Διαπιστώθηκε ότι μόνο 27% των χιλιομέτρων γίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ οι επίσημες εκτιμήσεις θεωρούσαν ότι το ποσοστό αυτό είναι 84%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει δύο διορθώσεις στον υπολογισμό του συντελεστή χρήσης, που θα μειώσουν κάπως το χάσμα, αλλά δεν θα το κλείσουν πλήρως.

Ακόμα και όταν τα αυτοκίνητα λειτουργούσαν σε «ηλεκτρική» λειτουργία, οι εκπομπές ήταν υψηλότερες από τις εκτιμήσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ηλεκτρικοί κινητήρες δεν είναι αρκετά ισχυροί ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα οι κινητήρες καύσης να λειτουργούν για περίπου το ένα τρίτο της απόστασης που διανύεται θεωρητικά με ρεύμα.

Ο Πάτρικ Πλετς, επικεφαλής του τμήματος ενεργειακής οικονομίας στο Ινστιτούτο Fraunhofer (που δεν συμμετείχε στην έρευνα), χαρακτήρισε την έκθεση «πολύ χρήσιμη συμβολή», σημειώνοντας ότι για χρόνια η αυτοκινητοβιομηχανία ισχυριζόταν πως δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για τις πραγματικές εκπομπές.

«Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι το χάσμα ανάμεσα στις επίσημες και τις πραγματικές εκπομπές των PHEVs είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι στα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα», δήλωσε ο Πλετς. «Οποιαδήποτε αλλαγή πολιτικής για τα PHEVs πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και με βάση αυτά τα δεδομένα».

Τα υβριδικά αυτοκίνητα έχουν επιστρέψει στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς οι κατασκευαστές ασκούν πίεση στην ΕΕ για να χαλαρώσει τους στόχους CO2. Η απαγόρευση πώλησης νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης από το 2035 έχει δεχθεί έντονο λόμπινγκ και αντιδράσεις, ιδιαίτερα από χώρες με ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία.

«Δεν πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση το 2035», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά από πρόσφατη συνάντηση με την προβληματισμένη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, δεσμευόμενος να κάνει «ό,τι περνά από το χέρι του». Άλλοι Γερμανοί πολιτικοί έχουν προτείνει τα PHEVs ως πιθανή «ευελιξία» στη σχετική νομοθεσία.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι η υποεκτίμηση των εκπομπών των PHEVs επέτρεψε σε τέσσερις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες να γλιτώσουν πάνω από 5 δισ. ευρώ σε πρόστιμα την περίοδο 2021–2023, κάνοντάς τους να φαίνονται ότι συμμορφώνονται με τους στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 του στόλου τους.

Επιπλέον, οι οδηγοί των PHEVs πληρώνουν περίπου 500 ευρώ περισσότερα ετησίως σε λειτουργικά έξοδα από ό,τι θα υπολόγιζαν με βάση τα εργαστηριακά στοιχεία.

«Οι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί των κατασκευαστών για τα plug-in υβριδικά τους είναι ξεκάθαρα εκτός πραγματικότητας», δήλωσε ο Κόλιν Γουόκερ, αναλυτής μεταφορών στην Energy and Climate Intelligence Unit.

«Οι καταναλωτές παραπλανούνται να πιστεύουν ότι αγοράζοντας ένα PHEV βοηθούν το περιβάλλον και εξοικονομούν χρήματα. Στην πραγματικότητα, τα PHEVs δεν είναι πολύ καλύτερα από τα κανονικά βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα — ούτε στο καύσιμο που καταναλώνουν, ούτε στο CO2 που εκπέμπουν, ούτε στο κόστος χρήσης τους».