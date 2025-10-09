Έντεκα οργανώσεις ενωμένες για την άγρια ζωή

Σε μία εποχή που η άγρια ζωή και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως ωθούνται πέρα από τα όριά τους, απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες δράσεις.

Με κεντρικό σύνθημα «Η φύση μας θέλει στην ίδια ομάδα», η «Συμμαχία για την Αγρια Ζωή», μία ομάδα 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων με σημαντική εμπειρία συνεχίζει τον αγώνα της για την αποτελεσματική για την προστασία της άγριας πανίδας, γνωστών και λιγότερο γνωστών, σημαντικών ειδών για τη χώρα μας και των οικοσυστημάτων τους.

Η Ελλάδα αριθμεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων τα 4.000 είναι ενδημικά. Σε μία εποχή όμως, που η άγρια ζωή και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως ωθούνται πέρα από τα όριά τους, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της υποβάθμισης της φύσης, απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες δράσεις.

Γι’ αυτό, η μοναδική αυτή ομάδα, αγωνίζεται σε γη, ουρανό, θάλασσα και ποτάμια, απ’ άκρη σε άκρη στη χώρα, δίνοντας έμφαση σε εμβληματικά είδη της ελληνικής πανίδας που απειλούνται.

Συμπληρώνοντας τον τρίτο χρόνο λειτουργίας της, η ομάδα της Συμμαχίας έχει να δείξει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, τα χρόνια αυτά έχουν υλοποιηθεί οι εξής δράσεις από τις οργανώσεις που μετέχουν στην Συμμαχία.

⇒ ΑΝΙΜΑ: Ανάλυση της μεγαλύτερης βάσης δεδομένων στην Ελλάδα με πάνω από 62.000 περιπτώσεις τραυματισμού, μόλυνσης ή θανάτωσης ειδών άγριας ζωής από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που απειλούν την άγρια ζωή, τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών μείωσης τέτοιων περιστατικών, αλλά και την καλύτερη διάγνωση και θεραπεία των άγριων ειδών.

⇒ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Ολοκλήρωση της εθνικής απογραφής του μαυροπετρίτη, μετά από 20 χρόνια, καταγράφοντας περισσότερα από 13.000 ζευγάρια σε πάνω από 1.000 νησιά και νησίδες Αιγαίου και Ιονίου. Δράσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Ήπειρο για την προώθηση εναλλακτικών πρακτικών προστασίας κοπαδιών ώστε να μειωθεί η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, μιας σημαντικής απειλής για τους γύπες, αλλά και άλλα είδη ζώων.

⇒ Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης: Διοργάνωση σεμιναρίων για τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση των περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων, καθώς και δράσεων ενημέρωσης των κυνηγών σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης για τον πληθυσμό του λύκου και της αλληλεπίδρασής του με τα κυνηγετικά σκυλιά. Δράσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη, προστατεύοντας γύπες και άλλα αρπακτικά πουλιά.

⇒ Εταιρία Προστασίας Πρεσπών: Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την αποκατάσταση των οικολογικών λειτουργιών του ποταμού Αγίου Γερμανού Πρεσπών, με στόχο την προστασία 9 ενδημικών ειδών ψαριών.

⇒ iSea: Δημιουργία εργαλείου ταχείας αναγνώρισης 16 προστατευόμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών στις ελληνικές θάλασσες, με στόχο την ευκολότερη ανίχνευσή τους στο εμπόριο από τις ελεγκτικές αρχές, αλλά και την ορθή ενημέρωση των επαγγελματιών αλιέων.

Προώθηση της Επιστήμης των Πολιτών με στόχο την αύξηση της γνώσης για τα θαλάσσια είδη (26.000 νέοι χρήστες στην πλατφόρμα iNaturalist και 400 συμμετοχές σε επιστημονικά events Bioblitzes).

⇒ MEDASSET: Ενημέρωση των αλιέων στη Ζάκυνθο για ορθές πρακτικές απελευθέρωσης των θαλάσσιων χελωνών από τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και διενέργεια 5 υποθαλάσσιων καθαρισμών σε ενδιαιτήματα των χελωνών καρέτα όπου απομακρύνθηκαν πάνω από 100 κιλά πλαστικών από το θαλάσσιο περιβάλλον.

⇒ Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας: Τεκμηρίωση με επιστημονικά δεδομένα και προτάσεις σε εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την προστασία και διαχείριση των σπηλαιόβιων ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

⇒ Καλλιστώ: Καταγραφή πάνω από 1.400 λύκων στην Ελλάδα και παροχή επιστημονικών δεδομένων για τον υβριδισμό λύκου- σκύλου. Επιπλέον, δημιουργία μαζί με ακόμα έξι οργανώσεις, του Παρατηρητηρίου Μεγάλων Σαρκοφάγων για την παρακολούθηση ζητημάτων για τη διατήρηση και διαχείριση μεγάλων σαρκοφάγων.

⇒ ΑΡΧΕΛΩΝ και WWF Ελλάς: Αξιολόγηση πάνω από 100 παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα, με τη συμβολή εκατοντάδων πολιτών-εθελοντών, καταγράφοντας τις συνθήκες και τα εμπόδια που επηρεάζουν τη φωλεοποίηση.

⇒ Ερευνητικό Ινστιτούτο TETHYS και WWF Ελλάς: Ενίσχυση της έρευνας και διατήρησης των κητωδών στην Ελληνική Τάφρο με το σκάφος “Blue Panda”. Στις δύο έως τώρα αποστολές, οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα για κητώδη (φυσητήρας, ζιφιός, δελφίνια), αναδεικνύοντας την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών.

⇒ WWF Ελλάς: Χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 για τα μεγάλα θηλαστικά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιπλέον, μαζί με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα και την Καλλιστώ αξιολογήθηκαν πιθανοί οικολογικοί διάδρομοι για τον απομονωμένο πληθυσμό του κόκκινου ελαφιού στην Πάρνηθα και πλέον υλοποιούνται δράσεις για την καταγραφή των εμποδίων και την ενθάρρυνση της φυσικής εξάπλωσης του ελαφιού προς τη Βοιωτία.

Δέσμευση επτά ναυτιλιακών εταιρειών να υιοθετήσουν εθελοντικά μέτρα αλλαγής πορείας, μειώνοντας τον κίνδυνο πρόσκρουσης πλοίων με τη φυσητήρα φάλαινα στην Ελληνική Τάφρο. Η δράση αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πέλαγος, την Ocean Care, και το Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων (IFAW).

Απονομή 20 συνολικά υποτροφιών ύψους 10.000 ευρώ η καθεμία σε νέους ερευνητές, για έρευνα πεδίου και μελέτη απειλούμενων και σπάνιων ειδών της ελληνικής πανίδας. Η δράση αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία (ΕΖΕ) και την Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία (ΕΛΕΡΠΕ).

«Εδώ και αρκετά χρόνια, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις δουλεύουμε, η καθεμία στο πεδίο της, με στόχο την προστασία της άγριας ζωής. Ομως, κάθε οργάνωση ξεχωριστά δεν μπορεί να πετύχει αυτό που όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε. Η αγάπη που μοιραζόμαστε για το φυσικό περιβάλλον, αλλά και η αναγνώριση των ολοένα και αυξανόμενων απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την άγρια ζωή, μάς έκανε να ενώσουμε δυνάμεις και πιο συντονισμένα αυτή τη φορά να δουλέψουμε για την προστασία της βιοποικιλότητας της Ελλάδας. Η Συμμαχία για την Άγρια Ζωή με όχημα τη συνεργασία, επιδιώκει να ενισχύει τα αποτελέσματα κάθε μεμονωμένης προσπάθειας, προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου. Γιατί η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα», αναφέρει εκ μέρους της Συμμαχίας, η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς, δήλωσε:

