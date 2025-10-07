Οι ΑΠΕ ξεπέρασαν για πρώτη φορά στα χρονικά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρατηρήθηκε πως η αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια σε παγκόσμια κλίμακα, καλύφθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας • Η ανάπτυξη των ΑΠΕ σε Κίνα και Ινδία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο εν λόγω επίτευγμα.

Μια σημαντική τομή στην ιστορία της παραγωγής ενέργειας σημειώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς η ενέργεια που προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ξεπέρασε αυτή που παρήχθησε από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με έρευνα του think tank Ember.

Συγκεκριμένα, όπως παρατηρεί η έρευνα η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα, καλύφθηκε σε συντριπτικό ποσοστό από τις ΑΠΕ, κατορθώνοντας στο τέλος της ημέρας, να ξεπεράσει την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων.

Η παραγωγή από ηλιακή ενέργεια αυξήθηκε σχεδόν κατά 1/3 σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2024, καλύπτοντας το 83% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης.

Παράλληλα, η αιολική ενέργεια αυξήθηκε κατά λίγο πάνω από 7%.

Η Małgorzata Wiatros-Motyka, αναλύτρια ηλεκτρικής ενέργειας και συγγραφέας της έκθεσης, δήλωσε: «Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια πλέον αναπτύσσονται με ρυθμούς που επαρκούν για να καλύψουν την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης. Αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης όπου η καθαρή ενέργεια προλαβαίνει την αύξηση της κατανάλωσης».

Ποιοι οδήγησαν την παγκόσμια αλλαγή

Η έκθεση της Ember αναφέρει ότι η Κίνα και η Ινδία ήταν οι κινητήριοι μοχλοί της αύξησης των ΑΠΕ, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, που παρέμειναν πιο εξαρτημένες από τα ορυκτά καύσιμα.

Μια ξεχωριστή έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) προβλέπει ότι οι ΑΠΕ θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας, με το 80% της νέας ισχύος να προέρχεται από ηλιακή ενέργεια.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA, Fatih Birol, δήλωσε: «Η ανάπτυξη των ΑΠΕ παγκοσμίως θα κυριαρχείται από την ηλιακή ενέργεια, με τη συνεισφορά επίσης της αιολικής, της υδροηλεκτρικής, της βιοενέργειας και της γεωθερμικής ενέργειας».

Ειδικά η Κίνα αναμένεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος παγκόσμιος αναπτυξιακός παράγοντας στις ΑΠΕ, με την Ινδία να ακολουθεί ως δεύτερη ισχυρότερη αγορά για την υπόλοιπη δεκαετία.

Επιπλέον, ισχυρή ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας αναμένεται σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και αρκετές νοτιοανατολικές ασιατικές χώρες.

Η Κίνα πρόσθεσε περισσότερη παραγωγική ικανότητα από ΑΠΕ από ό,τι όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί, οδηγώντας σε μείωση 2% της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε σχέση με το 2024.

Η Ινδία παρήγαγε τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από ΑΠΕ απ’ ό,τι αυξήθηκε η ζήτησή της (που ήταν σχετικά ασθενής φέτος), προκαλώντας μείωση 3,1% στη χρήση άνθρακα και 34% στη χρήση φυσικού αερίου.

Στις ΗΠΑ, η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια ξεπέρασε την ανάπτυξη των ΑΠΕ, οδηγώντας σε αύξηση 17% στην παραγωγή από άνθρακα το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζήτηση αυξήθηκε οριακά, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών, υπήρξε πτώση στην παραγωγή από αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, παρά την άνοδο της ηλιακής ενέργειας, η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 14% και από άνθρακα κατά 1,1%.

Η παγκόσμια ενεργειακή εικόνα αλλάζει ραγδαία καθώς η καθαρή ενέργεια όχι μόνο αναπτύσσεται ταχύτερα, αλλά πλέον καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη νέα ζήτηση. Η πορεία δεν είναι ισομερής παντού, όμως η ηλιακή ενέργεια ξεχωρίζει ως κυρίαρχος μοχλός της πράσινης μετάβασης σε παγκόσμιο επίπεδο.