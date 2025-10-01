Παραδοσιακό γλέντι για την προστασία του Αιγαίου

Σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι οικονομικής ενίσχυσης προσκαλεί η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στις 5 μ.μ., στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος (είσοδος από Μοναστηρίου 140). Ολα τα έσοδα θα διατεθούν για τις νομικές ενέργειες υπεράσπισης του Αιγαίου απέναντι στις περιβαλλοντικές απειλές.

Η δραστήρια Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων είναι μια ανοιχτή συλλογικότητα που από το 2020 αγωνίζεται ενάντια στην ενεργειακή λεηλασία, την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και τις ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες. Λειτουργεί χωρίς ιεραρχίες, συνεργάζεται με δεκάδες συλλόγους και οργανώσεις και δεν δέχεται καμία χρηματοδότηση ούτε από το κράτος, ούτε από ιδιωτικούς φορείς.

Εχει πραγματοποιήσει πέντε ενημερωτικές εξορμήσεις σε νησιά και νησίδες του Αιγαίου (Νάξος, Πάρος, Κύθνος, Αμοργός, Αστυπάλαια, Λέρος, Λέβιθα, Κίναρος κ.α.), προβάλλοντας τα σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που ταλανίζουν την περιοχή, έχει παρέμβει δυναμικά με νομικές ενέργειες, τεκμηριωμένη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις.

Λαίλαπα έργων

Οπως υπενθυμίζει η Κίνηση, αυτή τη στιγμή το Αιγαίο απειλείται ιδιαίτερα από αιολικούς σταθμούς, μεγάλα κατασκευαστικά project στον τομέα του τουρισμού, παράνομους δρόμους, ιχθυοκαλλιέργειες και εξορύξεις. Αναλυτικά: Κρήτη, Εύβοια, Άνδρος, Ρόδος, Κως, Χίος, Λέσβος, Σκύρος, Κύθηρα, Ικαρία, Κύθνος, Νάξος, Κάλυμνος, Λέρος, Λήμνος, Πάρος είναι μερικά μόνο από τα νησιά που έχουν μπει στο στόχαστρο της αιολικής βιομηχανίας, η οποία αποσκοπεί στην εγκατάσταση χιλιάδων ακόμα χερσαίων ανεμογεννητριών στο Αιγαίο, διαλύοντας τοπία, οικοσυστήματα και τοπικές κοινωνίες.

Βασικό όχημα για την υλοποίηση αυτών των καταστροφικών σχεδίων είναι η υλοποίηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, ώστε η ενέργεια που θα παράγεται στα νησιά να μπορεί να διοχετευθεί στο εθνικό σύστημα και από εκεί στο εξωτερικό. Ηδη έχουν διασυνδεθεί η Κρήτη, η Εύβοια και πολλά νησιά των Κυκλάδων, και στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται η διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

Η Κίνηση έχει ήδη καταθέσει ενστάσεις κατά της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και σχεδιάζει ενέργειες κατά της διασύνδεσης του Βορείου Αιγαίου.

Στη θάλασσα σχεδιάζεται η τοποθέτηση πολλών εκατοντάδων παράκτιων ανεμογεννητριών με ύψος μέχρι 280 μέτρα, σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από τις ακτές της Κρήτης, της Εύβοιας, της Θράκης, της Σαμοθράκης, της Ρόδου, της Χίου, της Δονούσας, της Γυάρου, της Καρπάθου, της Ικαρίας, του Αη Στράτη και άλλων νησιών.

Η Κέα, η Μύκονος, η Κρήτη, η Ρόδος, η Ιος, η Πάρος, η Αστυπάλαια, η Μήλος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος, οι Πεταλιοί και ο Διάπορος είναι μερικά μόνο παραδείγματα νησιών που βάλλονται από την ανεξέλεγκτη κατασκευή γιγαντιαίων τουριστικών μονάδων από ελληνικά και διεθνή funds, τσιμεντώνοντας οικοσυστήματα, αποκλείοντας παραλίες, στερώντας νερό και αλλάζοντας ριζικά τη φυσιογνωμία των νησιών. Ηδη, η Κίνηση έχει καταθέσει αντιρρήσεις ενάντια σε ένα τέτοιο μεγάλο project.

Δρόμοι, ιχθυοκαλλιέργειες, εξορύξεις

Χέρι - χέρι με την άναρχη δόμηση και τα αιολικά πηγαίνει η παράνομη διάνοιξη δρόμων, ακόμα και σε εμβληματικά τοπία και περιοχές Natura. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Αμοργός (Χοζοβιώτισσα, Ψιλή Άμμος), η Ρόδος (Ακραμύτης) και η Ιος. Η Κίνηση παρακολουθεί στενά αυτό το θέμα και έχει ήδη ακυρώσει 2 τέτοιες παράνομες διανοίξεις.

Μία από τις μεγαλύτερες πηγές ρύπανσης του Αιγαίου είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Ηδη έχουν υποβαθμιστεί σοβαρότατα νησιά του Αργοσαρωνικού (Πόρος, Σαλαμίνα, Διαπόρια), οι ακτές της Αργολίδας, ο Βόρειος και Νότιος Ευβοϊκός, η Χαλκιδική, η Λέρος, οι Λειψοί, αλλά οι μεγάλες εταιρείες δεν σταματούν εκεί. Η κυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με τις πολυεθνικές, σχεδιάζει να 24πλασιάσει την έκταση των ιχθυοκαλλιεγειών. Για την αποτροπή αυτής της καταστροφής η Κίνηση συμμετέχει στο πανελλαδικό δίκτυο κατά των ιχθυοκαλλιεργειών ΑΚΤΑΙΑ.

Και σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι εξορύξεις μετάλλων και υδρογονανθράκων. Η καμένη Χίος προορίζεται να γίνει αποικία για την εξόρυξη αντιμονίου, ενός μετάλλου απαραίτητου για την πράσινη μετάβαση και την πολεμική βιομηχανία, ενώ η θάλασσα νοτίως της Κρήτης για πειραματισμούς της πετρελαϊκής βιομηχανίας, με εξορύξεις υδρογονανθράκων σε βάθος χιλιάδων μέτρων. Παράλληλα, στη Θάσο σχεδιάζεται ένα αμφιλεγόμενο project υποθαλάσσιας αποθήκευσης CO2 από την πετρελαϊκή Energean.

Μια μεγάλη νίκη

Πριν λίγες ημέρες η Κίνηση ενημερώθηκε από το δικηγόρο της για την οριστική και αμετάκλητη ακύρωση του σχεδίου εγκατάστασης αιολικού πάρκου σε 14 (ή 23 στη μεγαλύτερη εκδοχή) νησίδες του Ανατολικού Αιγαίου. Χάρη στην προσφυγή στο ΣτΕ, που κατέθεσε η Κίνηση με τους συλλόγους Νήσος Αμοργός, Άρτεμις (από Λέρο), την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και κατοίκους των νησίδων και η οποία μόλις κερδήθηκε, ακυρώθηκε η παρατυπία της ΡΑΑΕΥ που είχε ανανεώσει τη βεβαίωση παραγωγού το 2022.

Το ΥΠΕΝ είχε ήδη απορρίψει την περιβαλλοντική αδειοδότηση το 2021, όμως η εταιρεία προσέφυγε στο ΣτΕ ενάντια σε αυτήν την απόφαση. Και αυτή η υπόθεση έληξε αισίως, με το ΣτΕ να απορρίπτει την προσφυγή της εταιρείας και να κάνει δεκτά τα επιχειρήματα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της Κίνησης.

Πέντε από τις νησίδες αυτές είναι κατοικημένες σύμφωνα με την τελευταία απογραφή: Λέβιθα, Κίναρος, Σύρνα, Ζαφοράς, Κουνούπα. Οι κάτοικοι πλέον δεν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο εκτοπισμού. Ωστόσο, για αυτή την προσφυγή στο ΣτΕ εκκρεμούν ακόμα σημαντικά νομικά έξοδα, τα οποία επιδιώκεται να καλυφθούν μέσω αυτής της προαναφερόμενης εκδήλωσης. Τη βραδιά θα ζωντανέψουν οι εξαιρετικοί μουσικοί Farra Trio και Banda Calda.

