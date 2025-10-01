Στον μαγευτικό κόσμο των μεταναστευτικών πουλιών

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία προσκαλεί και φέτος φίλους και φίλες της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικίας να γιορτάσουν μαζί τη φθινοπωρινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν τον χειμώνα, συμμετέχοντας στις κατά τόπους εκδηλώσεις της «Γιορτής των Πουλιών»!

Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών 2025 (EuroBirdwatch) είναι μια ξεχωριστή γιορτή που σηματοδοτεί την κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης και αποτελεί την ιστορικότερη δράση παγκόσμιας εμβέλειας της μεγαλύτερης παγκόσμιας οργάνωσης που ασχολείται με την προστασία των πουλιών και των βιότοπων τους, της BirdLife International, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε διεθνή κλίμακα τον Οκτώβριο του 1993. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, κάθε ηλικίας, συμμετέχουν κάθε χρόνο σε κάποια Γιορτή των Πουλιών σε περισσότερες από 30 χώρες. Στην Ελλάδα, η πρώτη Γιορτή των Πουλιών διοργανώθηκε το 1987 από την Ορνιθολογική και πλέον έχει συμπληρώσει 38 χρόνια συνεχούς δράσης!

Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι για τη μετανάστευση των πουλιών, κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για την ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, καθώς και των περιοχών αναπαραγωγής τους, των ενδιάμεσων σταθμών στις μεταναστευτικές τους διαδρομές και των τόπων διαχείμασής τους.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, με κεντρική ημερομηνία το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου 2025 αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτώβρη. Όπως κάθε χρόνο, ο συντονισμός των κατά τόπους εκδηλώσεων γίνεται από την Ορνιθολογική, εθνικό εταίρο της BirdLife, σε συνεργασία με πλήθος φορέων όπως Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Περιβαλλοντικούς Συλλόγους κ.ά.

Σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, μπορείτε βρείτε την κοντινότερη σε εσάς Γιορτή βλέποντας το φετινό Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων. Στη Γιορτή διοργανώνονται παρατήρηση πουλιών, δραστηριότητες για τα παιδιά, περιηγήσεις, εκθέσεις και δρώμενα, απελευθέρωση αποθεραπευμένων πουλιών και πολλές άλλες δράσεις .

Στην Αττική η Γιορτή των Πουλιών θα διοργανωθεί στον Υγρότοπο της Βραυρώνας (Δήμος Μαρκόπουλου) την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι με μια μεγάλη εκδήλωση σε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς για τα μεταναστευτικά πουλιά που ταξιδεύουν πάνω από την Αττική.