Ένας στους τρεις Ευρωπαίους αντιμέτωπος με την έλλειψη νερού

Σε κίνδυνο η ζωή των Ευρωπαίων εξαιτίας της περιβαλλοντικής υποβάθμισης • Τα θλιβερά αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης της ΕΕ.

Η περιβαλλοντική καταστροφή θέτει σε κίνδυνο τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», όπως αποτυπώθηκε σε νέα έκθεση, με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προειδοποιούν για την αποδυνάμωση των «πράσινων» κανονισμών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η ήπειρος έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο» στη μείωση της ρύπανσης που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά η εξαφάνιση της άγριας ζωής και η κλιματική αλλαγή καταστρέφουν τα οικοσυστήματα που στηρίζουν την οικονομία.

Στην έβδομη έκδοση της ετήσιας έκθεσης, που δημοσιεύεται κάθε πέντε χρόνια από το 1995, καταγράφονται τα εξής κύρια σημεία:

Πάνω από το 80% των προστατευόμενων οικοτόπων βρίσκονται σε κακή ή πολύ κακή κατάσταση, με «μη βιώσιμα» πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής να οδηγούν στην απώλεια της άγριας φύσης .

των προστατευόμενων οικοτόπων βρίσκονται σε κακή ή πολύ κακή κατάσταση, με «μη βιώσιμα» πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής να οδηγούν στην . Ο «δεξαμενή άνθρακα» της ΕΕ έχει μειωθεί κατά περίπου 30% σε μια δεκαετία, καθώς η υλοτομία, οι πυρκαγιές και τα παράσιτα καταστρέφουν τα δάση .

. Οι εκπομπές από τις μεταφορές και τα τρόφιμα δεν έχουν μεταβληθεί σχεδόν καθόλου από το 2005, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε άλλους τομείς.

από το 2005, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε άλλους τομείς. Τα κράτη μέλη δεν έχουν προσαρμοστεί στα ακραία καιρικά φαινόμενα με την ίδια ταχύτητα με την οποία έχουν αυξηθεί τα επίπεδα κινδύνου.

με την ίδια ταχύτητα με την οποία έχουν αυξηθεί τα επίπεδα κινδύνου. Η έλλειψη νερού επηρεάζει ήδη έναν στους τρεις Ευρωπαίους και θα επιδεινωθεί με την κλιματική αλλαγή.

«Αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε τους στόχους μας για το 2030 σε πολλούς τομείς», δήλωσε η Leena Ylä-Mononen, εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού. «Αυτό, ουσιαστικά, θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική ευημερία, την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων».

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω υποβάθμισης των περιβαλλοντικών κανονισμών, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα που αρνούνται την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής κερδίζουν έδαφος σε ολόκληρη την ήπειρο. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης ασκήσει πίεση στους ηγέτες της ΕΕ να αγοράσουν τα ορυκτά καύσιμά τους και να εγκαταλείψουν τα πρότυπα ρύπανσης που επηρεάζουν τα εισαγόμενα προϊόντα.

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χωρίς αποδείξεις ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται «στο χείλος της καταστροφής λόγω της ατζέντας για την πράσινη ενέργεια». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ κατά 37% από το 1990 για την απώλεια θέσεων εργασίας και το κλείσιμο εργοστασίων.

Οι τρεις ανώτατοι αξιωματούχοι της ΕΕ που είναι υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική πολιτική – η Τερέζα Ριμπέρα, η Τζέσικα Ρόσγουολ και ο Βόπκε Χόεκστρα – χρησιμοποίησαν τα ευρήματα της έκθεσης για να υποστηρίξουν τη συνέχιση της δράσης για το κλίμα και προειδοποίησαν να μην θεωρηθεί ως οικονομικό βάρος.

Το κόστος της αδράνειας είναι τεράστιο και η κλιματική αλλαγή αποτελεί άμεση απειλή για την ανταγωνιστικότητά μας», δήλωσε ο Hoekstra, επίτροπος της ΕΕ για το κλίμα. «Η διατήρηση της πορείας είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της οικονομίας μας».

Η έκθεση παρουσιάζει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι σήμερα για το περιβάλλον της Ευρώπης, αν και οι μακροχρόνιες διαδικασίες επαλήθευσης σημαίνουν ότι τα πιο πρόσφατα δεδομένα για ορισμένα θέματα χρονολογούνται από το 2021. Διαπίστωσε ότι μόνο δύο από τους 22 συγκεκριμένους στόχους πολιτικής για το 2030 – οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι ουσίες που καταστρέφουν το όζον – ήταν «σε μεγάλο βαθμό σε καλό δρόμο». Εννέα ήταν «σε μεγάλο βαθμό εκτός στόχου», ενώ τα υπόλοιπα παρουσίαζαν μικτή τάση.