Δήμαρχος ποινικοποιεί την αντιπολίτευση για έργο στην Τριχωνίδα

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθεί σύσσωμη η αντιπολίτευση του Δήμου Θέρμου αύριο, 5 Σεπτεμβρίου, στα δικαστήρια Αγρινίου, έπειτα από μήνυση του δημάρχου Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα, που κατατέθηκε μετά τη σκληρή ανακοίνωση των 8 δημοτικών συμβούλων που την απαρτίζουν για τη στάση του δημάρχου σε ό,τι αφορά το τεράστιο έργο αντλησιοταμίευσης στην περιοχή Natura της λίμνης Τριχωνίδας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο μια τεχνητή λίμνη στην οποία θα μεταφέρεται νερό από την Τριχωνίδα, σε περιόδους όπου ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά παράγουν ρεύμα ενώ δεν υπάρχει ζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή λίμνη θα λειτουργεί σαν «μπαταρία» αποθήκευσης ενέργειας η οποία θα παράγεται όταν το συγκεντρωμένο νερό επιστρέφει με βαρύτητα στη λίμνη. Για το έργο απαιτείται η κατασκευή δυο φραγμάτων (ύψους 14 και 54 μέτρων) από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα για τη δημιουργία άνω ταμιευτήρα, έκτασης 230 στρεμμάτων, κατασκευή υπόγειου σταθμού παραγωγής - άντλησης και Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης. Για τη δε διάθεση των πλεοναζόντων υλικών του έργου που δεν δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις χώροι απόθεσης (αποθεσιοθάλαμοι) εντός γεωργικών καλλιεργειών, συνολικής έκτασης 426 στρεμμάτων.

Επιπτώσεις

Στις 15 Ιανουαρίου 2025, η αντιπολίτευση του Δήμου Θέρμου γνωστοποίησε μέσω του διαδικτύου τη δρομολόγηση του επικείμενου φαραωνικού έργου της αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Τριχωνίδα, καθώς από την 7η Ιανουαρίου έτρεχε η δημόσια διαβούλευση και η τοπική κοινωνία δεν είχε καμία ενημέρωση. Η αντιπολίτευση πήρε ξεκάθαρη θέση εναντίον του έργου και ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τις επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και στις παραγωγικές δραστηριότητες και την ήπια ανάπτυξη.

Στις 5 Φεβρουαρίου, η δημοτική αρχή προσκάλεσε σε ενημερωτική εκδήλωση-συζήτηση για την παρουσίαση του έργου αντλησιοταμίευσης την κατασκευάστρια εταιρεία. Ουσιαστικά, καθιστώντας εταίρο συνομιλητή την κατασκευάστρια εταιρεία, δίχως πρωτύτερα να έχει συγκαλέσει λαϊκή συνέλευση, να διαβουλευτεί θεσμικά με την κοινωνία και την αντιπολίτευση, ώστε να ενημερωθεί και να λάβει υπόψη της τις απόψεις των δημοτών, των συλλόγων και των συλλογικοτήτων του δήμου. Μάλιστα, στην εκδήλωση οι εκπρόσωποι της κατασκευάστριας εταιρείας υποστήριξαν ότι το έργο μελετάται από το 2010 και ότι οι πρώτες άδειες άρχισαν να βγαίνουν το 2021. Δηλαδή, αυτό το τεράστιο έργο σχεδιαζόταν επί 15 ολόκληρα χρόνια, χωρίς να έχει δοθεί η παραμικρή τοπική δημοσιότητα («Αντιδρούν στο τεράστιο έργο στην Τριχωνίδα», «Εφ.Συν.», 22/5/2025).

Η εκδήλωση οδηγήθηκε σε διακοπή, καθώς μεγάλο μέρος των συγκεντρωμένων δεν σταματούσε να φωνάζει συνθήματα κατά των επιπτώσεων του έργου στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με τον δήμαρχο Θέρμου να λοιδορεί την αντιπολίτευση λέγοντας ότι το πρόβλημά της δεν είναι η αντλησιοταμίευση αλλά οι αλλεπάλληλες ήττες στις εκλογές. Παράλληλα, ο δήμαρχος μίλησε για «αντισταθμιστικά ωφελήματα», ζητώντας από την κατασκευάστρια εταιρεία να δίνει «δωρεάν ρεύμα για όλους τους δημότες» και να κατασκευάσει νέο δρόμο πρόσβασης στο τμήμα Πέρεβος - Θέρμο και τότε εκείνος «θα ανάψει το πράσινο φως για να γίνει το έργο».

«Σκιώδεις συμφωνίες»

Στις 12 Φεβρουαρίου η παράταξη της αντιπολίτευσης «Αιτωλών Πολιτεία» εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι ο δήμαρχος συναλλάσσεται υποσχόμενος σε επιχειρηματικά συμφέροντα και προχωρά συνωμοτικά σε «σκιώδεις συμφωνίες», δεχόμενος να παραδώσει την προστασία του περιβάλλοντος και το μέλλον των επόμενων γενεών με λαϊκίστικες εξαγγελίες και σαν να είναι ο δήμος τσιφλίκι του και ότι δεν έχει λάβει καμιά ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για το έργο.

Στις 13 Φεβρουαρίου ο δήμαρχος Θέρμου υπέβαλε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, με αποτέλεσμα οι 8 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης –ακόμα και μητέρες μικρών παιδιών– να περάσουν μια νύχτα στα κρατητήρια στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι, παρά τη δίωξη του δημάρχου, λίγες μέρες μετά, στις 17 Φεβρουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμου γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα με τις ψήφους και μελών της παράταξης του δημάρχου.

Κι αυτά συμβαίνουν όταν ολόκληρη η Αιτωλοακαρνανία βομβαρδίζεται από σωρεία έργων «πράσινης ανάπτυξης», με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σχεδόν παντού, πλωτά φωτοβολταϊκά στις λίμνες της, μικρά υδροηλεκτρικά στα ποτάμια και πλέον αντλησιοταμιεύσεις στις λίμνες Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου και Τριχωνίδας. Ηδη, προχωράει η αντλησιοταμίευση στη θέση Αλευράδα Αμφιλοχίας, όπου στις 18 Αυγούστου έχασε τη ζωή του εργαζόμενος στο εργοτάξιό της, σε νυχτερινή βάρδια, γεγονός που συγκλόνισε ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία.