Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αγνοεί τους νόμους στα Ακαρνανικά Ορη

Συνεχίζονται πυρετωδώς οι εργασίες κατασκευής αιολικών με διανοίξεις δρόμων, με τη στήριξη της Περιφέρειας, παρά τις αντίθετες υποδείξεις της κεντρικής διοίκησης, καταγγέλλει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ● Καταστρέφει το περιβάλλον και εκθέτει ανθρώπους σε κίνδυνο η μη συλλογή μπάζων που κατρακυλούν στο οδόστρωμα.

Παρά τις αντίθετες υποδείξεις της κεντρικής διοίκησης, οι εργασίες κατασκευής αιολικών με διανοίξεις δρόμων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς στα Ακαρνανικά όρη, όπως προκύπτει από την αυτοψία που έκανε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στις 25 Αυγούστου. Οι εργασίες γίνονται με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που, απ’ ό,τι φαίνεται, εφαρμόζει τη δική της νομοθεσία.

Μάλιστα, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τα παραγόμενα μπάζα δεν συλλέγονται και αποτίθενται στα απότομα πρανή του δρόμου, με συνέπεια ογκώδεις βράχοι να κατρακυλούν δεκάδες μέτρα χαμηλότερα και πάνω στο οδόστρωμα, κάτι που συνιστά όχι απλώς παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, αλλά και έκθεση ανθρώπων σε πολύ σοβαρό κίνδυνο.

Ολα αυτά συμβαίνουν επειδή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να παραμένει πρακτικά άπραγη απέναντι στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, προχωρώντας στην ελάχιστη υποχρέωση να ανακαλέσει προσωρινά την αδειοδότηση μόνο ενός αιολικού σταθμού με 1 ανεμογεννήτρια από τους 16 όμοιους της ίδιας εταιρείας στην περιοχή. Στην πράξη, η Περιφέρεια αβαντάρει την καταστροφή των Ακαρνανικών ορέων, αφού η ανάγκη διακοπής των εργασιών κατασκευής των αιολικών σταθμών έχει τεκμηριωθεί και ζητηθεί επίσημα δύο φορές από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας («“Ξύπνησε” ο υπουργός για τα Ακαρνανικά», «Εφ.Συν.», 22/6/2025).

Ανάλογα, έχει τεκμηριωθεί και έχει ζητηθεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), από τον Μάιο του 2024, αλλά και από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή εργασιών ενός αιολικού σταθμού, δηλαδή ενός από τους 16 ομοειδείς αιολικούς σταθμούς που αδειοδοτήθηκαν μαζικά, αλλά ως δήθεν «ανεξάρτητα» έργα, με σκοπό να μην υπάρχει δυνατότητα από κάποιον φορέα να προσβάλει όλες τις αποφάσεις αδειοδότησης.

Θράσος

«Η απάντηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (14/7/2025), με την οποία θρασύτατα αρνείται να εφαρμόσει τις υποδείξεις του ΥΠΕΝ, βρίθει ανακριβειών και αντιφάσεων. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιφάσεις είναι η αγωνιώδης προσπάθεια να υποστηρίξουν την αναγκαιότητα εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ακόμα και στις προστατευόμενες περιοχές. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, που η Περιφερειακή Αρχή αδειοδότησε τους προαναφερόμενους αιολικούς σταθμούς της Ενωσης Αγρινίου, είχε εισηγηθεί αρνητικά προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την κατασκευή 6 άλλων αιολικών σταθμών (“ΜΠΟΥΜΙΣΤΟΣ”, “ΜΕΓΑ ΟΡΟΣ”, “ΚΑΛΟΒΟΥΝΙ”, “ΚΑΝΑΤΑΚΙ”, “ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ”, “ΒΕΛΟΥΤΣΑ”) στην περιοχή των Ακαρνανικών. Το Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά και για τους 6 αιολικούς σταθμούς. Θα είχε ενδιαφέρον να εξηγήσει δημόσια η Περιφερειακή Αρχή με ποιο σκεπτικό ενέκρινε τους 16 αιολικούς σταθμούς της Ενωσης Αγρινίου ως “καλούς” και απέρριψε τους 6 αιολικούς σταθμούς άλλων εταιρειών ως “κακούς”, στην ίδια ακριβώς περιοχή!» επισημαίνει η Ορνιθολογική.

Εξάλλου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν δίνει καμία απάντηση σχετικά με την καταγγελία της Ορνιθολογικής και άλλων 21 περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αισχρή μεθόδευση με την οποία οι 7 «Ενεργειακές Κοινότητες», που υλοποιούν τους 15 από τους 16 ΑΣΠΗΕ, πέρασαν συντονισμένα και με fast track διαδικασίες στα χέρια μιας μεγάλης κυπριακής εταιρείας («Ζητούν ανάκληση των αδειών για τα αιολικά στα Ακαρνανικά», «Εφ.Συν.», 11/4/2025).

Ετσι, αυτή τη στιγμή μία και μοναδική εταιρεία κατασκευάζει έναν εκτεταμένο αιολικό σταθμό πολλών ανεμογεννητριών και ενώ το ΣτΕ εξέδωσε αναστολή εργασιών για μία από αυτές (άρα και για τη διάνοιξη οδοποιίας προς αυτήν), η Περιφέρεια επιτρέπει στην ίδια εταιρεία να συνεχίζει τις εργασίες διάνοιξης της κοινής χάραξης προς άλλες 2 ανεμογεννήτριες, σε απόσταση μόλις μερικών εκατοντάδων μέτρων και εντός περιοχής NATURA («Επιχειρηματικός κολοσσός κρύβεται πίσω από ενεργειακές κοινότητες», «Εφ.Συν.», 4/4/2025).

Επικίνδυνο «παράθυρο»

Εν τω μεταξύ, η Ορνιθολογική τονίζει ακόμα μία σημαντική διάσταση που απορρέει από τη στάση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το ΣτΕ: «Οι εξελίξεις αυτές ανοίγουν ένα τεράστιο –και επικίνδυνο– “παράθυρο”, δηλαδή οι υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο να μη συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της κεντρικής Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να τις ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Αλίμονο, όμως, για το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας αν κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Περιφέρεια ερμηνεύει την περιβαλλοντική νομοθεσία όπως κρίνει η ίδια, δημιουργώντας “τοπικές ποικιλίες” στα μέτρα των οικονομικών δραστηριοτήτων τοπικών φορέων. Σε κάθε περίπτωση, είναι απολύτως απαραίτητο η περιβαλλοντική, νομική, επιχειρηματική και λογική ανωμαλία με τα αιολικά στα Ακαρνανικά όρη να σταματήσει τώρα».