Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας εδάφους μετά τις πυρκαγιές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
efsyn. gr
Η απώλεια δασικής βλάστησης έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία μιας περιοχής.

Τη σχέση που έχουν οι δασικές πυρκαγιές με τις θερμοκρασίες εδάφους αναδεικνύει το meteo.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat-9, η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε τα στοιχεία από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: 27 Ιουλίου 2025, πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας, και 20 Αυγούστου 2025, λίγες μέρες μετά τις πυρκαγιές. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκάλυψε θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης του 1-2°C σε πολλές περιοχές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε φυσικές διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών.

Όπως φαίνεται στο σχετικό χάρτη, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, οι τιμές της θερμοκρασίας εδάφους στις 20 Αυγούστου 2025 εμφανίζονται αυξημένες έως και 10-12°C σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, πριν την πυρκαγιά στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας, και έως 8-10°C πάνω στην περιοχή της Πάτρας. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση.

Διαφορά θερμοκρασίας εδάφους πάνω από την περιοχή της Πάτρας κατά την 27/07/2025 με 20/08/2025 | Πηγή δεδομένων: USGS / Landsat-9. Επεξεργασία & οπτικοποίηση: meteo.gr / Ε.Α.Α

Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις αφορούν τη θερμοκρασία επιφάνειας του εδάφους. Ωστόσο, είναι εύλογο να αναμένει κανείς αντίστοιχες (έστω και μικρότερης έντασης) διαφορές και στη θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Συμπερασματικά, τα δορυφορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς συνεπάγεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, με πιθανές επιπτώσεις στο μικροκλίμα, και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας εδάφους μετά τις πυρκαγιές

