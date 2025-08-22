Αίτημα ακύρωσης σχεδίων εξόρυξης αντιμονίου στης Χίου την ολόμαυρη ράχη

Ο καθηγητής Νομικής και Συνταγματικού Δικαίου Πάνος Λαζαράτος ζητά με επιστολή του στον υπουργό Περιβάλλοντος την άμεση απόσυρση του σχετικού διαγωνισμού.

Επίσημη μορφή πήρε πλέον το αίτημα ακύρωσης του διαγωνισμού εξόρυξης αντιμονίου στη Χίο, με τον καθηγητή Νομικής και Συνταγματικού Δικαίου Πάνο Λαζαράτο να καταθέτει επιστολή προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα προς τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας την άμεση απόσυρση του διαγωνισμού.

«Πριν λίγο κατέθεσα αίτημα διακοπής του διαγωνισμού για την εξόρυξη ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ στη βόρεια ΧΙΟ. Το απαιτεί το Σύνταγμα, ο ν. 998/1979, τα λάθη της προκηρύξεως, οι συνθήκες, η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα στην ΑΜΑΝΗ και η στοιχειώδης λογική. Εκφράζω την πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός [...] θα ανταποκριθούν σύντομα στο αίτημα αυτό» ανέφερε ο κ. Λαζαράτος σε ανάρτηση.

Στην αίτησή του επικαλείται την πρόσφατη πυρκαγιά αλλά και τη νομοθεσία που επιβάλλει να κηρυχτεί άμεσα η περιοχή αναδασωτέα, χωρίς εκπτώσεις και χωρίς εξαιρέσεις.

Αφού υπενθυμίζει τις δύο προσφυγές κατοίκων της Αμανής που εκκρεμούν στο ΣτΕ εναντίον του διαγωνισμού, αλλά και τις δύο φωτιές που έκαψαν την περιοχή, τονίζει: «Το περιβάλλον και η φέρουσα ικανότητα της νήσου υπέστησαν τεράστια επιβάρυνση, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε επιβαρυντική δραστηριότητα, πολλώ δε μάλλον η πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας εξορυκτικών δραστηριοτήτων, να μην είναι βιώσιμη και ως εκ τούτου να αντίκειται στο άρθ. 24 παρ. 1 του Συντάγματος».

Ζητά επίσης την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας (άρθ. 117 παρ. 3 του Συντάγματος και 38 και 45 ν. 998.1979), σύμφωνα με την οποία «είναι υποχρεωτική η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, αφετέρου δε είναι απαγορευμένη η διάθεσή τους για άλλο προορισμό». Καταλήγει: «Η εν λόγω συνταγματική απαγόρευση ερμηνεύεται από τη νομολογία στενότατα και δεν υφίσταται εξαίρεση από αυτή για την εξορυκτική δραστηριότητα».

Ενισχυτική του αιτήματος είναι και η ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Συντονιστική Επιτροπή Δράσης και Ενημέρωσης για το Αντιμόνιο στη Χίο που διατυπώνει το ίδιο αίτημα, με αιχμές εναντίον της κυβέρνησης και των κυβερνητικών στελεχών που έχουν επιδοθεί σε δηλώσεις συμπαράστασης.

Οπως υπενθυμίζει, παρά τις επαναλαμβανόμενες καταστροφές που έχει υποστεί διαχρονικά η περιοχή της Βόρειας Χίου και παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του πολιτικού προσωπικού για τη λήψη μέτρων, δεν υπήρξε ποτέ συνέχεια σε επίπεδο έργων, με αποτέλεσμα να είναι πιο ορατός από ποτέ ο κίνδυνος ερημοποίησης.

«Βασική προϋπόθεση για το αύριο της περιοχής είναι να κλείσει αυτή η θλιβερή παρένθεση την οποία άνοιξε η κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2024 με την “εκμετάλλευση” του αντιμονίου. Τα δεδομένα που πρέπει να συνυπολογιστούν για την επόμενη μέρα της περιοχής είναι:

Από το σύνολο της καμένης έκτασης των 70 χιλιάδων στρεμμάτων, ποσοστό της τάξης του 80% βρίσκεται εντός περιοχής υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, ενταγμένης στο δίκτυο Φύση (Natura) 2000.

Εξίσου σημαντικό ποσοστό, άνω του 70%, συμπίπτει με το περίγραμμα των 64 τ.χ. εντός της περιοχής μεταλλοφορίας του αντιμονίτη, το οποίο η κυβέρνηση έχει πρόθεση να δώσει προς εκμετάλλευση σε ιδιώτες».