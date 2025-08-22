Ζητούν πενταετή απαγόρευση του κυνηγιού στη Χίο

Επείγον αίτημα προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Διεύθυνση Δασών Χίου για την άμεση καθολική απαγόρευση της θήρας σε όλο το νησί της Χίου τουλάχιστον για πέντε έτη απευθύνουν 21 περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οπως σημειώνουν, οι πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου έκαψαν 114.325 στρέμματα –έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 13,6% της Χίου– σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Emergency Management Service - Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης Copernicus. Από τα έξι Καταφύγια Αγριας Ζωής του νησιού, δύο φαίνεται να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα υπόλοιπα, μαζί και με τις δύο προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Οι εκτεταμένες αυτές πυρκαγιές άφησαν πίσω τους τεράστιες απώλειες σε οικοσυστήματα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την άγρια ζωή.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η απρόσκοπτη συνέχιση του κυνηγιού θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση των ήδη επιβαρυμένων πληθυσμών άγριων ζώων, στερώντας τους τη δυνατότητα να ανακάμψουν και να βρουν καταφύγιο στις εναπομείνασες άκαυτες εκτάσεις. Η επιτακτική ανάγκη απαγόρευσης της θήρας στο νησί θα πρέπει βέβαια να συνοδευτεί με ενίσχυση της Δασικής Υπηρεσίας με προσωπικό και μέσα, ώστε η απαγόρευση να τηρηθεί στην πράξη και να μη μείνει στα χαρτιά.

Η απαγόρευση του κυνηγιού στη Χίο δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι το ελάχιστο και απολύτως αναγκαίο μέτρο για να δοθεί μια ανάσα στην άγρια ζωή και να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια της βιοποικιλότητας σε ένα νησί που έχει πληγεί όσο ποτέ, επισημαίνουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.