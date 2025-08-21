Επιτρέπουν το κυνήγι δίπλα στα καμένα!

Και η φετινή Ρυθμιστική Απόφαση για τη Θήρα, την οποία εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά τη νέα κυνηγετική περίοδο που ξεκίνησε χθες, παραμένει προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση κυνηγετικών συμφερόντων αδιαφορώντας για την επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάγκη προστασίας απειλούμενων ειδών. Εν τω μεταξύ πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την ολική απαγόρευση του κυνηγιού στη Χίο, δεδομένου ότι αυτό το καλοκαίρι κάηκαν 70.000 στρέμματα στη βορειοδυτική Χίο και 63.000 στρέμματα στο κεντρικό τμήμα του νησιού.

Με εγκύκλιο της 19ης Αυγούστου ο γενικός γραμματέας Δασών κάλεσε τις Δασικές Υπηρεσίες για την άμεση έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων Θήρας στις καμένες εκτάσεις και στις περιμετρικές ζώνες ασφαλείας.

«Είναι κρίσιμο οι απαγορεύσεις αυτές να είναι επαρκείς, ώστε να τηρηθούν στην πράξη και να προσφέρουν πραγματική προστασία στην άγρια ζωή. Σε περιοχές όπως η Χίος όπου κάηκαν (δις) εκτεταμένες εκτάσεις φυσικής βλάστησης -το κατά προσέγγιση 13% της συνολικής έκτασης του νησιού!- είναι επιβεβλημένο να ισχύσει πλήρης απαγόρευση θήρας σε όλο το νησί, ώστε τα πουλιά και η άγρια ζωή να μπορέσουν να βρουν καταφύγιο και χρόνο για να ανακάμψουν» επισημαίνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

«Η Πολιτεία οφείλει να εγκαταλείψει την πολιτική της αδράνειας και της εξυπηρέτησης συμφερόντων και να προχωρήσει σε αποφάσεις που θα διασφαλίσουν πραγματικά την προστασία της φύσης. Επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα στην επαρκή φύλαξη των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές και των γειτονικών τους εκτάσεων και τέλος στην πλήρη απαγόρευση της θήρας στη Χίο, καθώς και στην άμεση απαγόρευση της θήρας απειλούμενων ειδών» καταλήγει.

Την απαγόρευση θήρας στο σύνολο της Χίου τουλάχιστον για 5 έτη, ώστε να δοθεί χρόνος στη φύση να επουλώσει τις πληγές της και να ανακάμψει, ζητά η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία με επιστολή της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΝ, την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Χίου, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Χίου και τους βουλευτές Χίου. Παράλληλα καλεί τους κυνηγούς της Χίου να «καταθέσουν τα όπλα» με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο νησί τους.

Προβληματικά σημεία

Σε ό,τι αφορά τα «μελανά» σημεία της Ρυθμιστικής Απόφασης για τη θήρα η Ορνιθολογική εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της και επισημαίνει τα πιο προβληματικά σημεία.

Σε αντίθεση με τις επανειλημμένες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχίζεται η θήρα του παγκοσμίως απειλούμενου τρυγονιού διατηρώντας το εθνικό όριο κάρπωσης στα 36.000 άτομα. Το 2024 ο πληθυσμός του τρυγονιού στον κεντροανατολικό μεταναστευτικό διάδρομο κατέγραψε ιστορικό χαμηλό, ωστόσο το ΥΠΕΝ θεώρησε πως καμία αλλαγή δεν είναι αναγκαία για την προστασία του είδους στην Ελλάδα. Η υποχρεωτική καταγραφή της ημερήσιας κάρπωσης μέσω της εφαρμογής (App) «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» δεν αναιρεί τις σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσον μπορεί να ελεγχθεί η εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνονται από τους κυνηγούς, ειδικά τη στιγμή που η φύλαξη παραμένει ανεπαρκής.

Με τις ευλογίες του υπουργείου, το απειλούμενο τρυγόνι θα βρεθεί και φέτος στο στόχαστρο των κυνηγών

Σε συναντήσεις με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ καθώς και με τον υπουργό Περιβάλλοντος τον Ιούλιο 2025 η Ορνιθολογική είχε τονίσει την ανάγκη απαγόρευσης θήρας του τρυγονιού για τουλάχιστον 1-2 χρόνια, ώστε να αποφευχθεί η πληθυσμιακή κατάρρευση του είδους -πρόταση η οποία συνυπογράφτηκε από την ΑΝΙΜΑ, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, και το WWF Ελλάς-, κάτι που ωστόσο αγνοήθηκε από το ΥΠΕΝ για ακόμη μία χρονιά.

Την ώρα που η λαθροθηρία, η απώλεια των φυσικών βιοτόπων - εντατική γεωργία και η κλιματική κρίση υπονομεύουν την επιβίωση του τρυγονιού και άλλων απειλούμενων ειδών, το ΥΠΕΝ αρνείται να αναλάβει την ευθύνη που φέρει για την προστασία τους. «Αναρωτιόμαστε τι άλλο πρέπει να συμβεί προτού συνειδητοποιήσουν οι αρμόδιοι πως ούτε οι ίδιοι οι κυνηγοί επωφελούνται μακροπρόθεσμα από αυτή την παντελώς μη βιώσιμη προσέγγιση ως προς τη θήρα» τονίζει η Ορνιθολογική.

Σημειώνεται ότι είδη σε δυσμενές καθεστώς διατήρησης, όπως το γκισάρι, η ψαλίδα, η κοκκινότσιχλα και το ορτύκι, παραμένουν θηρεύσιμα.

Αναπαραγωγή

Εξάλλου η παράταση της θήρας μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου για υδρόβια και παρυδάτια πουλιά και μέχρι τις 20 ή 28/2 για τις τσίχλες αποτελεί ρύθμιση η οποία θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική περίοδο κάποιων ειδών (όπως ο κότσυφας, που ολοένα συχνότερα έχει μικρά στη φωλιά ήδη από τον Φεβρουάριο). Οι κλιμακωτές ημερομηνίες θήρας όχι μόνο προκαλούν σημαντική όχληση σε είδη τα οποία έχουν εισέλθει σε φάση αναπαραγωγής ή μετανάστευσης, αλλά επιτείνουν τον κίνδυνο λανθασμένης θήρευσης ειδών.

Τέλος, η Ορνιθολογική αναγνωρίζει ένα θετικό στοιχείο στη φετινή Ρυθμιστική Απόφαση Θήρας. Για πρώτη χρονιά απαγορεύτηκε το κυνήγι στη λιμνοθάλασσα της Κλείσοβας στο Εθνικό Πάρκο Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, μέτρο που αν τηρηθεί θα μειώσει την κυνηγετική πίεση σε ένα πολύ ευάλωτο οικοσύστημα και θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη φύλαξη του υγροτόπου αποτρέποντας και τα περιστατικά λαθροθηρίας. Παρόμοια βήματα θα πρέπει να γίνουν και για τον Αμβρακικό, για τον οποίο η Ορνιθολογική έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.