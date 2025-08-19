Τουριστικό «τέρας» απειλεί τις Κολυμπήθρες Πάρου

Παρά την αρχική απόρριψη από το ΣτΕ το 2023 της φαραωνικής τουριστικής επένδυσης της εταιρείας ΕΚΤΕΡ στην περιοχή Κολυμπήθρες στο δυτικό τμήμα του κόλπου της Νάουσας στην Πάρο σε έκταση 328 στρεμμάτων, η εταιρεία επανέρχεται με νέο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) το οποίο έχει αποσταλεί ξανά στο ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Η επένδυση στην αρχική μορφή της είχε εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το ΚΕΣΥΠΟΘΑ υιοθετώντας πλήρως τα επιχειρήματα του επενδυτή, παρ' όλο που είχαν προηγηθεί αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δήμου Πάρου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Ωστόσο το 2023 το ΣτΕ απέρριψε την τουριστική επένδυση, καθώς έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ομαλή ένταξη του ακινήτου στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, διότι τμήμα της έκτασης βρισκόταν εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μυκηναϊκού Ανακτόρου των Κουκουναριών και της παραλίας Πλαστήρα που προστατεύονται από το 1979 και διότι από πολεοδομικής άποψης η περιοχή της επένδυσης ενέπιπτε στο σύνολό της σε «περιοχή προστασίας τοπίου» με αυστηρούς όρους προστασίας.

Σήμερα η εταιρεία ΕΚΤΕΡ επανέρχεται με το νέο ΕΠΣ στην χερσόνησο Αη Γιάννη Δέτη στις Κολυμπήθρες προτείνοντας μειωμένη δόμηση, από 12.046 τ.μ. σε 8.194 τ.μ. σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, κάτι που βέβαια δεν περιορίζει την τεράστια αλλοίωση του τοπίου από την υλοποίηση της επένδυσης τόσο περιβαλλοντικά όσο και μορφολογικά. Κι αυτό διότι η συνολική έκταση που θα καταλάβει θα είναι περίπου όσο η έκταση του οικισμού της Νάουσας στο νησί.

Τι προβλέπει

Είναι ενδεικτικό ότι το νέο σχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 100 δωματίων και 240 κλινών με spa και κέντρο ευεξίας, πολυτελείς κατοικίες και κατασκευή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), πισίνες και αθλητικές εγκαταστάσεις 12.000 τ.μ., εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικές χρήσεις και χώρους στάθμευσης. Η δε απόσταση των κτισμάτων από τον αιγιαλό θα είναι μόλις 100 μέτρα, ενώ η πυκνότητα θα φτάνει έως 8 κλίνες ανά στρέμμα.

Τι σημαίνει αυτό για το περιβάλλον και τον χαρακτήρα της Πάρου; «Η εκτεταμένη δόμηση θα αλλάξει οριστικά τον χαρακτήρα αυτής της εμβληματικής φυσικής ομορφιάς περιοχής της Πάρου. Μιας περιοχής που την απολαμβάνουν οι ντόπιοι και οι επισκέπτες» επισημαίνει ο πολιτιστικός σύλλογος Αρχίλοχος Πάρου που αντιτίθεται στην επένδυση. Επιπλέον η επένδυση συνορεύει με τον αρχαιολογικό χώρο του Μυκηναϊκού Ανακτόρου των Κουκουναριών, γεγονός που θα επιφέρει την υποβάθμισή του, ενώ η αλλοίωση του φυσικού εδάφους και η οικιστική πίεση θα ανατρέψουν τη χλωρίδα σε ένα εύθραυστο τοπικό οικοσύστημα, καταγγέλλει. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν η πίεση στους υδάτινους πόρους σε ένα νησί που ήδη δοκιμάζεται από τη λειψυδρία και η επιβάρυνση του φορτίου σε υποδομές και κυκλοφορία.

Η είδηση της επανακατάθεσης του επενδυτικού σχεδίου για έλεγχο στο ΣτΕ έφτασε στο νησί μέσω δημοσιευμάτων επιχειρηματικών ιστοσελίδων, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος έκρινε ότι δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Κι αυτό όταν ούτε για την αρχική επενδυτική πρόταση είχε γίνει ουσιαστική διαβούλευση, ενώ δεδομένου ότι άλλαξαν οι όροι της επένδυσης θα πρέπει τα όργανα του δήμου να γνωμοδοτήσουν εκ νέου.

«Η παριανή κοινωνία θα σταθεί ενάντια στα σχέδια που εξυπηρετούν αποκλειστικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Αντίθετα με το συμφέρον του τόπου μας και το χαρακτήρα του νησιού μας» αναφέρει ο πολιτιστικός σύλλογος Αρχίλοχος Πάρου. Και καλεί τις συλλογικότητες και τους φορείς του νησιού να στηρίξουν το δημοτικό συμβούλιο και να εναντιωθούν στη φαραωνική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες, που πραγματοποιείται ερήμην τους και παρά τις αντιδράσεις της κοινωνίας του νησιού.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση της επίμαχης επένδυσης, συνολικού ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει τη χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου συνολικού ποσού 42,6 εκατ. ευρώ, στο οποίο τα 21,3 εκατ. προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 21,3 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς. Το υπολειπόμενο 20%, ύψους 10,7 εκατ., θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.