Αθήνα, 22°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.6° 21.1°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
22.7° 20.3°
3 BF
42%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
22.0° 19.9°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
46%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
63%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.5° 21.5°
2 BF
51%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
39%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.3° 22.3°
2 BF
54%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 19.9°
3 BF
46%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.5°
4 BF
42%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
4 BF
46%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 19.7°
3 BF
60%
Κεφαλονιά
Ψιχάλες
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
0 BF
37%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.2° 20.6°
2 BF
51%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.8°
2 BF
53%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.7° 21.8°
0 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.3°
2 BF
68%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.3° 20.3°
2 BF
54%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.1° 19.1°
1 BF
52%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
PROTERGIA PICASSO TOIDIO

Protergia Picasso: Λογαριασμός ίδιος, που επιλέγεις ο ίδιος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η Protergia, η ενέργεια της ΜΕΤLEN και μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών της με λύσεις που συνδυάζουν απλότητα, σιγουριά και ευκολία. Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 9 οικιακά και 9 επαγγελματικά πακέτα, εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες. Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει και το μήνυμα της νέας καμπάνιας του Protergia Picasso: «Λογαριασμός ίδιος, που επιλέγεις ο ίδιος».

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της Protergia αποτυπώνει και εξηγεί με τρόπο απλό τη δύναμη του Protergia Picasso, δηλαδή τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει ώστε ο λογαριασμός ρεύματος να παραμένει ίδιος, χειμώνα–καλοκαίρι. Το Picasso δίνει την ελευθερία και τον έλεγχο σε κάθε καταναλωτή να διαλέξει το πακέτο που του ταιριάζει, ώστε να απολαμβάνει τη σιγουριά ενός λογαριασμού χωρίς εκπλήξεις. Δείτε εδώ το σποτ.

Το Protergia Picasso παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει τον ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για έναν χρόνο, καθώς περιλαμβάνει όλα τα κόστη ενέργειας — ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις προμήθειας. Κάθε πακέτο Picasso συνοδεύεται από δώρο 5% επιπλέον κιλοβατώρες στην ετήσια κατανάλωση του πακέτου. Πάνω απ’ όλα όμως, το Protergia Picasso προσφέρει ευκολία στη διαχείριση του οικιακού προϋπολογισμού και ηρεμία στην καθημερινότητα κάθε καταναλωτή.

Εσένα ποιο πακέτο Protergia Picasso σου ταιριάζει;

Η επιλογή πακέτου γίνεται εύκολα μέσα από ένα έξυπνο εργαλείο που, με λίγες μόνο ερωτήσεις, σε καθοδηγεί να βρεις το ιδανικό πακέτο για σένα, ώστε να έχεις πάντα τον έλεγχο και καμία έκπληξη στην ετήσια εκκαθάριση. Επισκέψου το έξυπνο εργαλείο εδώ και ανακάλυψε το πακέτο Protergia Picasso που σου ταιριάζει.

Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Protergia Picasso: Λογαριασμός ίδιος, που επιλέγεις ο ίδιος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual