Συγκροτήθηκε ο Φορέας “DRS Hellas”, το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης

Η ίδρυση της εταιρείας σηματοδοτεί τη θεσμική αφετηρία ενός μηχανισμού με πλήρη διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση και εποπτεία από τον ΕΟΑΝ.
Η DRS Hellas ιδρύθηκε με τη συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από τον κλάδο του νερού, των αναψυκτικών & χυμών, της ζυθοποιίας καθώς και της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής 25% από τους εκπροσώπους ανά κλάδο.
Σκοπός τής είναι η οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης, που θα διαχειρίζεται με πλήρη διαφάνεια την επιστροφή συσκευασιών ποτών PET και αλουμινίου μέχρι 3 λίτρων, ενισχύοντας την ανακύκλωση και τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της DRS Hellas συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς
Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Κούτσας
Αντιπρόεδρος Β’: Απόστολος Πεταλάς
Μέλος: Αγγελική Πατρούμπα
Μέλος: Ιωάννης Γεωργακέλλος
Μέλος: Βασίλειος Φιλίππου
Μέλος: Πέτρος Σεπετάς
Μέλος: Νικόλαος Χήτος
Μέλος: Ελένη Προβίδη
Ο φάκελος αδειοδότησης της DRS Hellas θα υποβληθεί άμεσα στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για αξιολόγηση και έγκριση, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για την πλήρη ενεργοποίηση του Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης στη χώρα.
Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. κατόπιν της αδειοδότησης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας