Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
DRS

Συγκροτήθηκε ο Φορέας “DRS Hellas”, το Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η Ελλάδα αποκτά το δικό της Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης, με τη σύσταση της DRS Hellas Α.Ε., του νέου Φορέα που θα εφαρμόσει το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης (Deposit Return System - DRS) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ίδρυση της εταιρείας σηματοδοτεί τη θεσμική αφετηρία ενός μηχανισμού με πλήρη διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση και εποπτεία από τον ΕΟΑΝ.

Η DRS Hellas ιδρύθηκε με τη συμμετοχή των υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από τον κλάδο του νερού, των αναψυκτικών & χυμών, της ζυθοποιίας καθώς και της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος με ποσοστό συμμετοχής 25% από τους εκπροσώπους ανά κλάδο.

Σκοπός τής είναι η οργάνωση και λειτουργία του ελληνικού Συστήματος Επιστροφής Εγγύησης, που θα διαχειρίζεται με πλήρη διαφάνεια την επιστροφή συσκευασιών ποτών PET και αλουμινίου μέχρι 3 λίτρων, ενισχύοντας την ανακύκλωση και τη μετάβαση της χώρας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της DRS Hellas συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς
Αντιπρόεδρος Α’: Κωνσταντίνος Κούτσας
Αντιπρόεδρος Β’: Απόστολος Πεταλάς
Μέλος: Αγγελική Πατρούμπα
Μέλος: Ιωάννης Γεωργακέλλος
Μέλος: Βασίλειος Φιλίππου
Μέλος: Πέτρος Σεπετάς
Μέλος: Νικόλαος Χήτος
Μέλος: Ελένη Προβίδη

Ο φάκελος αδειοδότησης της DRS Hellas θα υποβληθεί άμεσα στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για αξιολόγηση και έγκριση, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα για την πλήρη ενεργοποίηση του Συστήματος Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης στη χώρα.

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος. κατόπιν της αδειοδότησης.

