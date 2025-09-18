Τέλος εποχής για Windows 10 και εκδόσεις Office

Στις 14 Οκτωβρίου,η Microsoft σταματά την υποστήριξη σε πολλά δημοφιλή προϊόντα της, όπως τα Windows 10, το Office 2016 και το Office 2019. Αυτή η απόφαση επηρεάζει εκατομμύρια συσκευές παγκοσμίως, οι οποίες σύντομα θα μείνουν εκτεθειμένες. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, οι συσκευές δεν θα λαμβάνουν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας από τον κατασκευαστή, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από απειλές του κυβερνοχώρου,ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης και απρόβλεπτα έξοδα για τις επιχειρήσεις.

Η λήξη τηςπροθεσμίας έχει προκαλέσει ανησυχία σε εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς, ενώ οι συνεχείς ειδοποιήσεις από τους προμηθευτές και τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ έχουν αυξήσει την πίεση. Έτσι, η διαδικασία λήψης αποφάσεων περιπλέκεται και οι απαραίτητες ενέργειες καθυστερούν.

Η διακοπή της υποστήριξης δεν θα εμποδίσει τη λειτουργία των εφαρμογών της Microsoft, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες ενημερώσεις, τα τρωτά σημεία θα παραμένουν ανοιχτά. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με αυστηρούς κανονισμούς, αυτό δημιουργεί επιπλέον κινδύνους συμμόρφωσης. Όσον αφορά στο οικονομικό σκέλος, οι οργανισμοί που καθυστερούν τον σχεδιασμό,μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με επείγουσες και πιο δαπανηρές μεταβάσεις.Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφικτές επιλογές για τους οργανισμούς είναι οι παρακάτω:

Μετάβαση στα Windows11

Ως πρώτη επιλογή, η Microsoft συνιστά τη μετάβαση στα Windows11. Για πολλούς οργανισμούς όμως, αυτή η λύση δεν είναι εφικτή. Το λειτουργικό σύστημα χρειάζεται σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα πολλές υπάρχουσες συσκευές να μην είναι συμβατές. Η αντικατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς, ενώ η πολυπλοκότητα της μετάβασης και η εκπαίδευση των χρηστών προσθέτουν επιπλέον κόστος.

Παράταση του κύκλου ζωής των συσκευών με τα Windows10 EnterpriseLTSC

Μια άλλη επιλογή είναι η ειδική έκδοση LTSC των Windows 10, η οποία θα συνεχίσει να είναι ασφαλής και μετά τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή η έκδοση είναι διαφορετική από τα συνηθισμένα Windows 10 γιατί δεν λαμβάνει συχνά updates, κάτι που την κάνει πιο σταθερή και γρήγορη. Επίσης, λειτουργεί καλά ακόμη και σε παλιούς υπολογιστές. Τα Windows 10 LTSC 2019 θα υποστηρίζονται μέχρι το 2029, ενώ τα LTSC 2021 μέχρι το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν νακρατήσουν τους υπάρχοντες υπολογιστές τους και να είναι ασφαλείς, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσουν άμεσα καινούργιο εξοπλισμό.

Extended Security Updates(ESU)για τα Windows 10

Η επιλογή Extended Security Updates (ESU) είναι η επί πληρωμή, προσωρινή λύση της Microsoft για εταιρείες που θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα Windows 10 μετά τη λήξη της υποστήριξης. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας για έως και τρία χρόνια. Οι εταιρείες μπορούν ήδη να εγγραφούν και να αγοράσουν το ESU μέσω Cloud Solution Providers (CSP), με τιμές που ξεκινούν από 61 δολάρια ανά συσκευή τον πρώτο χρόνο. Ωστόσο, η Microsoft αυξάνει την τιμή στις επόμενες ανανεώσεις, ενώ δεν περιλαμβάνει επιπλέον updates με νέα χαρακτηριστικά ή τεχνική υποστήριξη, καθιστώντας την μια δαπανηρή λύση με περιορισμένες δυνατότητες.

Χρήση του 0patchγια micro-patchingστα Windows10 και τα πακέτα Office

Μια πιο οικονομική εναλλακτική από την ESU θα ήταν η λύση 0patch, που ανέπτυξε η ACROS Security, για οργανισμούς που δεν μπορούν να μεταβούν εγκαίρως σε άλλες επιλογές. Αυτή η λύση μικρο-επιδιορθώσεων παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο, απευθείας στη μνήμη, χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του συστήματος. Υποστηρίζει όχι μόνο τα Windows10, αλλά και τα Windows8.1, Windows7, και τις εκδόσεις Office2013-2019.

Το 0patchέχει ήδη υιοθετηθεί από κυβερνήσεις, νοσοκομεία, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κατασκευαστικές εταιρείες και προσφέρει προστασία με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τις ESU λύσεις της Microsoft. Συγκεκριμένα,ένα πλήρες τριετές πλάνο 0patch κοστίζει περίπου 70% λιγότερο.

Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εταιρείας

Συνεργάτες όπως η Forscope, ο μεγαλύτερος μεσίτης λογισμικού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υποστηρίζουν τους οργανισμούς στο να αξιολογήσουν τις ανάγκες IT και να εντοπίσουν λύσεις λογισμικού που τους καλύπτουν και προσαρμόζονται στις οικονομικές τους δυνατότητες. Από εγκαταστάσεις Windows LTSC μέχρι μικρο-επιδιορθώσεις με 0patch, η Forscope παρέχει πλήρη καθοδήγηση και υλοποίηση ως αξιόπιστος συνεργάτης σε εννέα χώρες.

«Η λήξη της υποστήριξης αυτών των δημοφιλών προϊόντων της Microsoft, μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για τους οργανισμούς, ώστε να ενισχύσουν τη στρατηγική για τις IT υποδομές τους. Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές επιλογές αδειών χρήσης με καινοτόμες τεχνολογίες όπως το micro-patching, είναι δυνατό να διατηρηθεί η ασφάλεια και η συμμόρφωση, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική αποδοτικότητα», δηλώνει ο Jakub Sulak, Διευθύνων Σύμβουλος της Forscope.

Η επιλογή της σωστής προσέγγισης εξαρτάται από τον εξοπλισμό κάθε οργανισμού, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τους οικονομικούς περιορισμούς και τη μακροπρόθεσμη ψηφιακή στρατηγική. Με μόλις λίγες εβδομάδες να απομένουν, η προετοιμασία είναι κρίσιμη. Η συνεργασία με εξειδικευμένους εταίρους προσφέρει τόσο πρακτικές λύσεις όσο και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για να διασφαλιστεί η συνέχεια κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης.