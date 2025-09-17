Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δράσεις του προγράμματος WINE & BALANCE – 1ου έτους, που υλοποιείται από το Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενημέρωση για την Υπεύθυνη Κατανάλωση Οίνων ΠΓΕ Κορινθίας & ΠΟΠ Νεμέας».

Στο πλαίσιο των δράσεων του 2025 (Έτος 1), πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις γευσιγνωσίας: την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στο εστιατόριο «Ο Στάβλος» και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στη Βαρσοβία της Πολωνίας, στο εστιατόριο «Mykonos Greek Restaurant & Bar».

Οι εκδηλώσεις είχαν κεντρικό θέμα την «Υπεύθυνη Κατανάλωση Οίνων», αναδεικνύοντας τη σημασία της ισορροπίας, της γνώσης και του σεβασμού κατά την κατανάλωση οίνου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις θεμελιώδεις αρχές υπεύθυνης κατανάλωσης – όπως η αποφυγή υπερβολής, η κατανάλωση πάντα με φαγητό, η ενυδάτωση με νερό και η μη κατανάλωση αλκοόλ πριν από την οδήγηση – καθώς και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ, που εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα, την ποιότητα και την προστασία της γεωγραφικής τους προέλευσης.

Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τα μοναδικά γνωρίσματα των οίνων ΠΓΕ Κορινθίας και ΠΟΠ Νεμέας, που συνδυάζουν αυθεντικότητα, υψηλή ποιότητα και στενή σύνδεση με τον τόπο παραγωγής τους.

Στις εκδηλώσεις ομιλητές ήταν επαγγελματίες από τον χώρο του κρασιού και της γαστρονομίας όπως η κα Κική Εμμανουηλίδου γευσιγνώστρια και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής.

Τίμησαν με τη παρουσία τους, στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κορινθίας κος Παναγιώτης Λουζιώτης και στην εκδήλωση της Βαρσοβίας στη Πολωνία η πρέσβης της Ελλάδας στη Πολωνία κα Καμπά Νίκη και ο πρόξενος κ. Σπύρος Βούρτσης.

Βασικός ομιλητής στην εκδήλωση της Βαρσοβίας για τους οίνους ΠΓΕ Κορινθίας και ΠΓΕ Νεμέας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ήταν ο κ. Ted Lelekas, αναγνωρισμένος δημοσιογράφος και Wine Communicator με διεθνή εμπειρία.

Μαζί του μίλησε ο κ. Δημήτρης Σουφρίλας, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Η πρωτοβουλία Wine and Balance συνεχίζει δυναμικά το έργο της, προάγοντας την απόλαυση του κρασιού ως πολιτιστικό αγαθό, με γνώμονα το μέτρο και την υπευθυνότητα.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Πολωνία – τις χώρες- στόχους του – το πρόγραμμα αποδεικνύει ότι η ποιότητα θέλει ισορροπία και ότι το κρασί, όταν απολαμβάνεται με σεβασμό, γίνεται πηγή πολιτισμού, γεύσης και υγείας.

Το Wine and Balance δεν περιορίζεται μόνο σε φυσικές εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε η σειρά podcast με τον Ted Lelekas, όπου λειτουργεί ως οικοδεσπότης και συνομιλητής, ανοίγοντας διαλόγους γύρω από τον οινικό πολιτισμό, την αειφορία και την υπεύθυνη κατανάλωση. Τα επεισόδια, διαθέσιμα στα κοινωνικά δίκτυα του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του προγράμματος στην ιστοσελίδα wineandbalance.eu και στα social media του Wine and Balance.