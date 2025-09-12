Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
34.3° 31.7°
3 BF
42%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
34.9° 31.6°
3 BF
32%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 31.0°
2 BF
61%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
27%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
4 BF
40%
Βέροια
Αίθριος καιρός
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
36%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
1 BF
22%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
33.7° 33.7°
3 BF
18%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
31°C
31.9° 30.8°
2 BF
37%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 29.4°
1 BF
44%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
45%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
51%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
0 BF
27%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
33.3° 32.8°
3 BF
31%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
32.1° 30.8°
3 BF
57%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
35°C
35.0° 34.8°
3 BF
26%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.3°
3 BF
73%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
48%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
29.1° 29.1°
0 BF
36%
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΛΒΗ
Μαρίνα Βάλβη, νέα Corporate Affairs & Communications Director

Νέα Corporate Affairs & Communications Director η Μαρίνα Βάλβη

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η AEGEAN ανακοινώνει ότι η Μαρίνα Βάλβη, η οποία μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Marketing Director, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα Corporate Affairs & Communications Director, με αρμοδιότητα την εταιρική επικοινωνιακή στρατηγική και την περαιτέρω ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας της AEGEAN.

Η ανάληψη της νέας θέσης από την ίδια αντικατοπτρίζει την πίστη της εταιρείας στην εξέλιξη και αξιοποίηση στελεχών από το εσωτερικό του οργανισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή της για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία.

Η AEGEAN ευχαριστεί θερμά τη Μαρίνα Σπυριδάκη για την έως σήμερα συνεισφορά της και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Νέα Corporate Affairs & Communications Director η Μαρίνα Βάλβη

