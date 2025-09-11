Ένα αυτόνομο ρομπότ δοκιμάστηκε στην Ολυμπία Οδό!

Η Ολυμπία Οδός δοκίμασε σε πραγματικές συνθήκες ένα νέο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την εκτέλεση μιας σειράς εργασιών από την σφράγιση ρωγμών έως την επισκευή λακκούβων, την ανανέωση διαγράμμισης καθώς και την υποστήριξη επιθεωρήσεων και διαχείρισης κυκλοφορίας. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος HERON, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος HORISON 2020.
Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες, κάμερες και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που του επιτρέπουν να σφραγίζει ρωγμές και να εκτελεί εργασίες όπως η επισκευή λακκούβων ή η βαφή γραμμών. Υποστηριζόμενο από drones και μηχανική μάθηση, το ρομποτικό σύστημα μπορεί επίσης να εκτελεί οπτικούς ελέγχους και να χειρίζεται λειτουργίες διαχείρισης κυκλοφορίας, όπως η τοποθέτηση και αφαίρεση κώνων κυκλοφορίας.
Αυτοματοποιώντας αυτές τις εργασίες, το σύστημα βελτιώνει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους στον δρόμο και τους οδηγούς, μειώνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφεύγοντας την έκθεση των εργαζομένων στην κυκλοφορία καθώς και στη μείωση των διακοπών της κυκλοφορίας λόγω εργασιών συντήρησης.
Η Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο τετραετές ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο HERON, μέσα στο καλοκαίρι φιλοξένησε στον αυτοκινητόδρομο το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα. Αυτό το ευρωπαϊκό έργο έφερε σε επαφή εταίρους από διάφορες χώρες για να διερευνήσουν πώς η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να κάνουν τη συντήρηση των αυτοκινητόδρομων ασφαλέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.
Δείτε το σχετικό video εδώ
