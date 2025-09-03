Αθήνα, 34°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
34°C
35.8° 33.0°
3 BF
31%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
33°C
35.0° 31.1°
2 BF
39%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
34°C
33.8° 33.0°
2 BF
53%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
22%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
34°C
33.7° 33.7°
3 BF
38%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
32°C
32.4° 32.4°
1 BF
17%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
32°C
32.3° 32.3°
2 BF
34%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.4° 29.8°
5 BF
48%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
31°C
31.9° 29.9°
4 BF
45%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
4 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
4 BF
45%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
35°C
34.9° 34.9°
1 BF
24%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
34°C
34.4° 34.4°
3 BF
26%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
4 BF
45%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
34°C
35.0° 33.8°
3 BF
21%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.3°
3 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
30°C
29.7° 29.7°
3 BF
57%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
39%
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
protergia picasso

Protergia Picasso Student: Σταθερό ρεύμα για μια ξέγνοιαστη φοιτητική ζωή

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η φοιτητική ζωή είναι γεμάτη νέες εμπειρίες, στιγμές ξεγνοιασιάς, αλλά φέρνει μαζί και τις πρώτες ευθύνες. Το Protergia Picasso Student έρχεται να διευκολύνει την καθημερινότητα των φοιτητών, προσφέροντας σταθερό λογαριασμό ρεύματος με μόνο 29,99€ το μήνα.

Το νέο πακέτο της Protergia καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες ενός φοιτητικού σπιτιού, με σταθερό κόστος, χωρίς εκπλήξεις και απρόοπτες χρεώσεις. Έτσι, οι φοιτητές ξέρουν από την αρχή τι θα πληρώνουν και μπορούν να οργανώνουν καλύτερα τον προϋπολογισμό τους.

Κι επειδή κάθε αρχή πρέπει να γίνεται ακόμα πιο εύκολη, η Protergia προσφέρει 2 μήνες ΔΩΡΟ (2 x 29,99€), δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να μπουν στη νέα τους πραγματικότητα με μεγαλύτερη σιγουριά.

Η φοιτητική εμπειρία είναι γεμάτη ενέργεια. Με το Picasso Student, μπορείς να την απολαμβάνεις χωρίς να σε απασχολεί το ρεύμα του σπιτιού σου.

Το Protergia Picasso αποτελεί το πιο πρωτοποριακό προϊόν ενέργειας στην Ελλάδα και το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα τις ανάγκες του μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)! Δείτε εδώ το ενημερωτικό βίντεο για τα προϊόντα Protergia Picasso, με αναλυτικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το πρόγραμμα και ποια πλεονεκτήματα προσφέρει στους καταναλωτές.

