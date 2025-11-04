Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη σε φούρνο

Τα ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων «σπάνε» διαρκώς • Από την έκρηξη εκτοξεύτηκε σιδερένια πόρτα που χτύπησε τον 60χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 60χρονος εργαζόμενος, σε ένα ακόμα δυστύχημα σε χώρους δουλειάς, αυτή τη φορά στην Ξάνθη, στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν ο εργαζόμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο τροφίμων.

Ο 60χρονος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε φούρνο που δεν βρισκόταν σε λειτουργία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.

Η πόρτα του φούρνου, κατασκευασμένη από σίδερο, εκτοξεύθηκε και χτύπησε τον 60χρονο στο στήθος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία.