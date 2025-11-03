Οι μεταλλωρύχοι στηρίζουν το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ ενάντια στην εκδικητική δίωξη

Η ομοσπονδία μεταλλωρύχων Ελλάδας (ΟΜΕ) ζητά να σταματήσει άμεσα η απαράδεκτη και προκλητική δίωξη του προέδρου του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ.
«Καταγγέλλουμε τη νέα άθλια απόπειρα δίωξης του προέδρου του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Η εκδικητική δίωξη γίνεται μετά τις επιτυχημένες κινητοποιήσεις που απέτρεψαν την φόρτωση κοντέινερ με πολεμικό υλικό που είχε προορισμό το κράτος δολοφόνο ώστε να συνεχίσει την σφαγή παιδιών και αμάχων στη Παλαιστίνη. Η ΟΜΕ συμμετείχε σε αυτές τις κινητοποιήσεις», αναφέρει η ομοσπονδία.
«Με την στοχευμένη αυτή δίωξη του συναδέλφου μας, οι μηχανισμοί του «κράτους δικαίου» επιστρατεύονται για να τιμωρήσουν την αλληλεγγύη και να στείλουν μήνυμα υποταγής και "φρονιμότητας" σε όλο το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με την απειλή της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης», σημειώνει.
«Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι η δίωξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την επιστροφή του προέδρου του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, από αποστολή αλληλεγγύης στη Δυτική Όχθη. Εκεί μετέφερε το μήνυμα των εργατών του Πειραιά και των Συνδικάτων της Ελλάδας προς τον Παλαιστινιακό Λαό που υποφέρει εξ αιτίας της γενοκτονίας με δολοφονικές επιθέσεις από τους εποίκους που κλέβουν την γη τους, με όπλο εκτός από την βία την πείνα. Είναι ευθεία επίθεση ενάντια στο δικαίωμα των εργαζομένων να αγωνίζονται και να εκφράζουν έμπρακτα τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη ενάντια σε Λαούς που αγωνίζονται να επιβιώσουν και να ζήσουν ειρηνικά στον τόπο τους. Η κυβέρνηση, λειτουργεί ως συνένοχος του κράτους – δολοφόνου στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, ενώ στηρίζει με κάθε τρόπο τη βαρβαρότητα του Ισραήλ. Η προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης των εργατών στο Ταξικό Κίνημα θα πέσει στο κενό!», καταλήγει η ομοσπονδία μεταλλωρύχων.
Η ΟΜΕ ζητά άμεσα:
- Να σταματήσει τώρα κάθε δίωξη στον πρόεδρο του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.
- Να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και τη διεθνιστική αλληλεγγύη.
