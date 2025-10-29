Ναυτεργάτες κατά Κικίλια για την «προκλητική στοχοποίηση»

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ τονίζουν ότι ο υπουργός απέπεμψε τον λιμενάρχη Χανίων, επειδή δεν προχώρησε στις σχετικές ενέργειες για πειθαρχική δίωξη κατά του πληρώματος, επιδιώκοντας να εμφανίσει τους ναυτεργάτες ως υπαίτιους για ζητήματα άσχετα με τα καθήκοντά τους

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, να απομακρύνει από τα καθήκοντά του το λιμενάρχη Χανίων, με αφορμή το περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της 22 Οκτωβρίου, στο γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Αριάδνη» κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του πλοίου.

Μετά την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης και την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), που τάχθηκαν κατά της απόφασης του υπουργού, την Τετάρτη, με δικές τους παρεμβάσεις, εξέφρασαν την αντίδρασή τους τρία ναυτεργατικά σωματεία.

Υπενθυμίζεται το υπουργείο Ναυτιλίας υποστηρίζει πως έλαβε αυτές τις αποφάσεις, καθώς ο λιμενάρχης Χανίων δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, όταν ένας 36χρονος επιτέθηκε σ' έναν 72χρονο, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος.

Αντιδράσεις για την απoμάκρυνση του Λιμενάρχη Χανίων από Κικίλια https://t.co/SePk74MVk9 — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 28, 2025

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (μηχανικοί) και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ (κατώτερα πληρώματα μηχανής) τονίζουν ότι ο υπουργός απέπεμψε τον λιμενάρχη Χανίων, επειδή δεν προχώρησε στις σχετικές ενέργειες για πειθαρχική δίωξη κατά του πληρώματος του πλοίου, επιδιώκοντας έτσι να εμφανίσει τους ναυτεργάτες ως υπαίτιους για ζητήματα που είναι άσχετα με τα καθήκοντά τους. Οι διοικήσεις των σωματείων καταδικάζουν την ενέργεια του υπουργού, και την χαρακτηρίζουν «προκλητική στοχοποίηση» των ναυτεργατών.

«Είναι μια ακόμη προσπάθεια να μετατεθούν οι ευθύνες από το υπουργείο και τους εφοπλιστές στους εργαζόμενους που, κάτω από εξαντλητικές συνθήκες εντατικοποίησης, κρατούν τα πλοία σε λειτουργία» επισημαίνουν και σχολιάζουν ότι «ο σεβασμός και η ασφάλεια των επιβατών δεν εξασφαλίζονται με επικοινωνιακές δηλώσεις και πειθαρχικές διώξεις κατά των ναυτεργατών, αλλά με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους ναυτεργάτες, που θα εξασφαλίζουν το κύριο ζήτημα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στο πλοίο». Τέλος προειδοποιούν: «Δεν θα δεχτούμε να μετατραπούμε σε αποδιοπομπαίους τράγους. Να μην τολμήσουν να ασκήσουν την παραμικρή δίωξη σε ναυτεργάτη».

Την «ενοχοποίηση του πληρώματος από τον υπουργό Ναυτιλίας» καταδικάζει και η διοίκηση του ναυτεργατικού σωματείου ΠΕΝΕΝ (ναύτες), λέγοντας ότι «ουδεμία ευθύνη έχουν οι ναυτεργάτες για επεισόδια που μπορεί να προκληθούν μεταξύ επιβατών και οδηγών στα πλοία». Υποστηρίζει ότι το πλήρωμα που εκπροσωπεί η ΠΕΝΕΝ δεν έχει καμία υποχρέωση από την ναυτική νομοθεσία να ασκεί αστυνομικά καθήκοντα στα πλοία και ότι η "απαράδεκτη ενέργεια του υπουργού Ναυτιλίας προς το πλήρωμα, αποτελεί πρόκληση και ασέβεια απέναντι σε αυτούς που δεινοπαθούν κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες να φέρουν εις πέρας το ακτοπλοϊκό έργο για το οποίο ο ίδιος περηφανεύεται».

Επίσης σημειώνει ότι έως τώρα έχει απευθύνει στον υπουργό 37 καταγγελίες για θέματα ασφαλείας των πλοίων των πληρωμάτων και των λιμανιών και δεν έχει απαντήσει σε καμία, ενώ ζητά την άμεση ανάκληση της διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί περί ευθυνών του πληρώματος.