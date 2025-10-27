Νεκρός εργάτης στο Ρέθυμνο, κατέρρευσε η ταράτσα ενώ δούλευε

Μακραίνει η λίστα των εργατικών δυστυχημάτων, καθώς τη ζωή του έχασε ένας μεσήλικας στην Αξό Μυλοποτάμου Ρεθύμνου το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν κατέρρευσε η ταράτσα στην οποία πραγματοποιούσε οικοδομικές εργασίες.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ, από το συντονιστικό κέντρο, νωρίς το μεσημέρι ο άνδρας έπεσε στο κενό, λόγω της κατάρρευσης της ταράτσας, από ύψος περίπου 10 μέτρων. Αμέσως κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από το διπλανό χωριό Γαράζο και τα Ανώγεια, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου και την 3η ΕΜΑΚ, με συνολικά 12 διασώστες. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.
Οι αρχές εξετάζουν και διερευνούν τους λόγους της κατάρρευσης και του εργατικού ατυχήματος.
