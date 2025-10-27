Εργατικό δυστύχημα με θύμα 23χρονο διανομέα στη Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν νεαρό ντελιβερά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival.gr, ο 23χρονος κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Αθηνών, στον Δήμο Χαλκηδόνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημά του συγκρούστηκε με φορτηγό.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν με ασθενοφόρο τον 23χρονο εργαζόμενο στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
