Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ με ανακοίνωσή του την Παρασκευή ενημέρωσε τους μισθωτούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, η μέρα όπως ορίζει το άρθρο 60 Ν. 4808/2021 περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που βάσει νόμου μπορούν να λειτουργήσουν κατά τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες. Φέτος η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Τρίτη, και έτσι ισχύουν τα εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν:
- Εκείνοι οι οποίοι εργάζονται με 5θήμερο σύστημα, αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν την Τρίτη 28.10.2025, θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον. Στους αμειβόμενους με μισθό, θα καταβληθεί κανονικά ολόκληρος ο μηνιαίος μισθός τους.
- Εκείνοι οι οποίοι εργάζονται με 6ήμερο σύστημα, αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν την Τρίτη 28.10.2025, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο, θα λάβουν δηλαδή 6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα. Στους αμειβόμενους με μισθό, θα καταβληθεί κανονικά ολόκληρος ο μηνιαίος μισθός τους.
β) Για τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν διότι μπορούν νόμιμα να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα απασχοληθούν την Τρίτη 28.10.2025:
- αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
- αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
- άν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, την Τρίτη 28/10/2025, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής ίσης με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, προσαυξημένων και στις δύο περιπτώσεις κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει επίσης τα εξής:
- Κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία. Συνεπώς κατά τις ημέρες αυτές απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση των εργαζομένων.
- Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
- Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
- Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
- Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την Κυριακή αργία, τις υποχρεωτικές αργίες, το χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων και τις εξαιρέσεις από αυτές (ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών) περιέχονται στα άρθρα 203-219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025, Α’121)
- Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή βλάβης εγκαταστάσεων ή υλικών), ύστερα από αναγγελία στην Αστυνομία.
- Για την παράνομη απασχόληση εργαζομένων κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας προβλέπονται σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
