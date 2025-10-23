Διήμερος απεργιακός ξεσηκωμός των γιατρών ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ

Μισθοί καθηλωμένοι στα επίπεδα του 2011, αυξήσεις που δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις απώλειες των τελευταίων 15 χρόνων και εξανεμίζονται εξαιτίας της ακρίβειας και της φοροληστείας, 5,38 ευρώ μεικτά ωρομίσθιο εφημερίας για τον ειδικευόμενο γιατρό που φτάνει μετά από 20 και 25 χρόνια δουλειάς στο «δυσθεώρητο» ποσό των 8,46 ευρώ, αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές σε δεδουλευμένες εφημερίες, γιατροί νομάδες, εντατικοποίηση, ατελείωτη λάντζα για τους ειδικευόμενους σε βάρος της εκπαίδευσής τους, εκατοντάδες νοσηλείες σε ράντζα και στους διαδρόμους, κλειστές χειρουργικές αίθουσες γιατί αρνούνται να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό, σχέδια για λουκέτα σε κλινικές και τμήματα, απογείωση των πληρωμών των ασθενών, ξύλο και χημικά σε γιατρούς και νοσηλευτές, διατάγματα για «φίμωτρο» στους υγειονομικούς γιατί τους χαλάμε την εικονική πραγματικότητα που επιδιώκουν να πλασάρουν σαν βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Αυτή είναι η πραγματική μιζέρια, αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής του εμπορίου της υγείας και της μετατροπής του δημόσιου νοσοκομείου σε μαγαζί γωνία με έσοδα από χορηγούς και ασθενείς – πελάτες, «νόμιμα» φακελάκια και «νόμιμο» πλιάτσικο των υποδομών και του προσωπικού από ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ! ΑΣ ΤΟ ΧΩΝΕΨΕΙ ΚΑΛΑ Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ! ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ!

Δε δεχόμαστε ότι η οικονομία της χώρας κινδυνεύει αν αυξήσουν τους μισθούς μας, αν κάνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών και όλου του αναγκαίου προσωπικού, την ίδια ώρα που απογειώνουν τις στρατιωτικές δαπάνες που καμία σχέση δεν έχουν με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας μας. 30 δις ευρώ μέχρι το 2036 για τους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς τους. Δισεκατομμύρια ευρώ για να στέλνουν φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού να πολεμάνε τους Χούθι, πυροβολαρχίες στη Σαουδική Αραβία να φυλάνε τους πετρελαιάδες, ελληνικά F-16 να επιτηρούν τον εναέριο χώρο των Βαλκανίων απέναντι στη Ρωσία, για την προώθηση των νατοϊκών συμφερόντων.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 – 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 6/11 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 7/11 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 12:00 Π.Μ.

Τίποτα δε χαρίζεται! Όλα κατακτιούνται με συλλογική διεκδίκηση και αγώνα! Επιβάλαμε με τους αγώνες μας την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών και τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης στο 20%! Συνεχίζουμε μέχρι να ικανοποιηθεί το σύνολο των δίκαιων αιτημάτων μας!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.

Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού.

Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Έγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα ), στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.

Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.

Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο/6ωρο/30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.

Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.

Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.

Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.

Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ – ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ!

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΣΤΙΣ 6 -7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 7/11 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 12:00 Π.Μ.