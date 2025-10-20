Κινδυνεύουν με απόλυση οκτώ υπάλληλοι της ΔΥΠΑ, ενώ έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια

Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ προχωρά στην απόλυση 8 εργαζομένων που εργάζονται αδιάλειπτα επί 15 και πλέον χρόνια! Οι συνάδελφοι αυτοί, με πολύχρονη και αδιάκοπη εργασία, έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη ΔΥΠΑ

Το 2017 η δίκη τους ματαιώθηκε, όμως το 2020 η Διοίκηση επέλεξε να την επαναφέρει, ανοίγοντας ξανά ένα ζήτημα που θα έπρεπε να έχει λυθεί οριστικά υπέρ των εργαζομένων. Στο μεταξύ, οι συνάδελφοι έχουν κερδίσει δεδουλευμένα με αποφάσεις του Αρείου Πάγου

Σήμερα, η Διοίκηση, αντί να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, εκβιάζει ζητώντας από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν χρήματα που έχουν νόμιμα καταβληθεί, προκειμένου να παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα!

Η Διοίκηση αρνείται να συναινέσει ακόμη και στην αναβολή της δίκης που έχει οριστεί για τις 21/10 Ανάμεσα στους 8 συναδέλφους υπάρχουν περιπτώσεις με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που η διοίκηση δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη της παρότι την ενημερώσαμε αναλυτικά.

Αναλγησία; Αλαζονεία; Αδιαφορία; Αν το δικαστήριο πραγματοποιηθεί την Τρίτη, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν με απόλυση!

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΥΣ! Απαιτούμε από τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ να αποσύρει εδώ και τώρα την υπόθεση και να σταματήσει κάθε ενέργεια που οδηγεί σε απολύσεις.