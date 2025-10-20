Ημερίδα για τα εργατικά ατυχήματα και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας

Την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στον Πειραιά από τις διοικήσεις 16 πρωτοβάθμιων σωματείων • Θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας.

Τα εργατικά ατυχήματα και η υγεία στους χώρους δουλειάς είναι το θέμα ημερίδας που διοργανώνουν από κοινού οι διοικήσεις 16 πρωτοβάθμιων εργατικών σωματείων την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στον Πειραιά (Κολοκοτρώνη 132, 2ος όροφος). Οι διοργανωτές προγραμματίζουν και μαζική παράσταση στο υπουργείο Εργασίας, ώστε να κατατεθούν οι θέσεις τους.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να αναδείξουν τους κινδύνους από τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής στους εργασιακούς χώρους, μαζί και τους αυξημένους κινδύνους επαγγελματικών ασθενειών που μαστίζουν τους εργαζόμενους.

Σειρά αντεργατικών μέτρων που λήφθηκαν όλα τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα την θέσπιση του 13ωρου, αποτελούν την γενεσιουργό αιτία της αύξησης των εργατικών ατυχημάτων στη χώρα μας με αποτέλεσμα αυτή να φιγουράρει στην κορυφή της Ευρώπης κατέχοντας το θλιβερό αυτό ρεκόρ.

Το πρώτο 7μηνο του 2025, 139 εργαζόμενοι έχασαν την ζωή τους την ώρα της εργασίας τους, δηλαδή ένας νεκρός κάθε δυο μέρες, ενώ σύμφωνα με την Eurostat κάθε μέρα σημειώνονται 40 εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας χωρίς η καταγραφή να είναι πλήρης, σημειώνουν τα σωματεία και προσθέτουν ότι το 2024 σύμφωνα με στοιχεία ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 150 με την φετινή χρονιά να καταγράφεται νέο αυξημένο ρεκόρ.

Επίσης αναφέρουν ότι η ΕΛΣΤΑΤ εξακολουθεί να δίνει στοιχεία με δυο χρόνια καθυστέρηση για τους επίσημους θανάτους ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η υποκαταγραφή των ατυχημάτων στην εργασία.

Στην ημερίδα θα πάρουν μέρος οι: Aνδρέας Στοιμενίδης, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία, γραμματέας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, πρόεδρος OΣETEE, Βασίλης Δρακόπουλος, ιατρός εργασίας και η Αμαλία Κουτσοκέρα, δικηγόρος-εργατολόγος.

Τα σωματεία που διοργανώνουν την ημερίδα είναι: