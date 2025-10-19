«Μάθε τα εργασιακά σου δικαιώματα»: Infofest από τη ΓΣΕΕ στο Μετρό Συντάγματος

Υπάρχει τρόπος να διακανονίσουν τις οφειλές τους οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες; Τι γίνεται με τον ακατάσχετο Λογαριασμό που αποτελεί νομικό δικαίωμα κάθε πολίτη; Ποιους και γιατί αφορά η ψηφιακή κάρτα εργασίας; Eχει νόημα να φτιάξει κάποιος επαγγελματικό προφίλ μέσω του LinkedIn και πώς μπορεί να το κάνει; Πότε και πώς βγαίνω στη σύνταξη; Τι ποσό σύνταξης θα πάρω; Tι πρέπει να ξέρω για την άδεια μητρότητας και πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας;

Aυτά είναι μόνο κάποια ενδεικτικά, από τα πολλά ερωτήματα που απασχολούν διαρκώς και διακαώς τους εργαζόμενους. Ευκαιρία να απαντηθούν από τα στελέχη των τεσσάρων δομών της ΓΣΕΕ σε ένα ξεχωριστό διήμερο που διοργανώνει το Συνδικάτο από αύριο, πρωί Δευτέρας, 20 Οκτωβρίου έως και το βράδυ της Τρίτης, στο κέντρο της πόλης.

Με χρηστικές πληροφορίες για τα περισσότερα από όσα ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό στο Σύνταγμα, να γνωρίσουν και να κρίνουν τη δουλειά που χρόνια τώρα κάνουν οι δομές της και οι εργαζόμενοι σε αυτές. Συνδικαλιστές, εργαζόμενοι και ειδικοί από τις τέσσερις σημαντικές δομές της τριτοβάθμιας οργάνωσης: από το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ), την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) και το Κέντρο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ), θα είναι εκεί να αναλύσουν, να εξηγήσουν και να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα που αφορά εργασιακά, ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα κι όχι μόνο.

«Ένα φεστιβάλ που ονομάσαμε INFO FEST ΓΣΕΕ – Touch Your Rights και έχει ως στόχο να προωθήσουμε με δυναμικό και μοντέρνο τρόπο τη δουλειά που κάνουμε με τις δομές μας και από την οποία επωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες κάθε χρόνο» επισημαίνει η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωση-πρόσκλησή της.

Σύμφωνα με τους οργανωτές «πρόκειται για ένα διαδραστικό φεστιβάλ πληροφόρησης και εμπειρίας που ξεπερνά τον παραδοσιακό χαρακτήρα μιας έκθεσης. Με digital εργαλεία, flash talks, DJ sets και interactive περιεχόμενο, το INFO FEST έρχεται να μιλήσει για τα δικαιώματα του εργαζόμενου, του καταναλωτή, του συνταξιούχου με το ρυθμό και τη γλώσσα του σήμερα.

Το φεστιβάλ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη. Γνωρίζουμε συμβούλους που μπορούν να μας βοηθήσουν σε καταγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών, στο στήσιμο του επαγγελματικού μας προφίλ, στην «ίση μεταχείριση» στον επαγγελματικό μας χώρο. Αγγίζουμε οθόνες και μαθαίνουμε μεταξύ άλλων για τις συμβάσεις, για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τον υπολογισμό του δώρου, για την προστασία τραπεζικών λογαριασμών, για τη ρύθμιση χρεών. Με στρογγυλά τραπέζια και ενημερώσεις από ειδικούς που έχουν σκοπό να ενημερωθεί ο πολίτης σε βάθος για ζητήματα που τον απασχολούν και σχετίζονται με τον χώρο της εργασίας και τα δικαιώματά του: από τα κόκκινα δάνεια, την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση μέχρι το μέλλον της εκπαίδευσης».

► Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέρου