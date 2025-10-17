Οι πυροσβέστες 5ετούς υπηρεσίας καταγγέλλουν συνδικαλιστική δίωξη

Παρακώλυση άσκησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, εκδικητικότητα, αυθαιρεσία αλλά και εργασιακό μπούλινγκ καταγγέλλει η ομοσπονδία των πυροσβεστών 5ετους υπηρεσίας και συμβασιούχων, σε βάρος ενός μέλους της, προέδρου του τοπικού Σωματείυ στη Ρόδο και ταμία της ομοσπονδίας.

Στον συγκεκρι8μένο πυροσβέστη φέρεται να έχει επιβληθεί πειθαρχικη ποινή στέρησης 7/10 του μισθού του επειδή έλαβε συνδικαλιστική άδεια, την οποία ωστόσο η ομοσπονδία σημειώνει ότι εδικαιούτο νόμιμα και ότι την αξιποίησε για το νόμιμο σκοπό για τον οποίο τον έλαβε, δηλαδή την ανταπόκριση στις συνδικαλιστικές υποχρεώσεις του.

Με δύο επιστολές της η Ομοσπονδία διαμαρτύρεται για το γεγονός στον αρμόδιο Διοικητή Πυρσβεστικής ο οποίος επικύρωσε την πειθαρχική ποινή.

Η επιστολή που εστάλη στις 16 Οκτωβρίου:

«Από τη σημαντική θέση που κατέχετε ως Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου, οφείλετε να είστε ο θεματοφύλακας της νομιμότητας. Αναρωτιόμαστε λοιπόν εάν οι πράξεις σας ανταποκρίνονται στο ρόλο αυτό. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, ενημερωθήκαμε ότι στο Συνάδελφο [...], ο οποίος τυγχάνει να είναι Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών, καθώς και Πρόεδρος του τοπικού Σωματείου Πυροσβεστών Δωδεκανήσου (νόμιμα εκλεγμένος), του κοινοποιήθηκε το έγγραφο με Αριθ. πρωτ.: [...] και ΘΕΜΑ: "Επικύρωση πειθαρχικής ποινής σε [...]", το οποίο επικυρώνετε με την υπογραφή σας. (Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επικύρωση αυτή της ποινής δεν συνδέεται με το παρελθόν, όταν εκτελούσατε χρέη Διοικητή στην ΠΥ Έδεσσας). Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυξάνετε - επικυρώνετε μία πειθαρχική ποινή προστίμου ύψους επτά δεκάτων (7/10) ενός Μηνιαίου Βασικού Μισθού και μας δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα :

Ελέγξατε την νομιμότητα της διαδικασίας; Ελέγξατε εάν ο Συνάδελφος [...] έκανε χρήση της συγκεκριμένης άδειας (Συνδικαλιστική Άδεια) το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ΠΥ Ρόδου; Ελέγξατε το πότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα στην ΠΥ Ρόδου; Ελέγξατε εάν το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο συγκεκριμένος Διοικητής στην ΠΥ Ρόδου; Ελέγξατε εάν το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε εμπάθεια (άσκηση bullying και εκφοβισμός για τις συνδικαλιστικές άδειες) του συγκεκριμένου Διοικητή στο πρόσωπο του Συναδέλφου [...]; Έστελνε έγγραφα στο Αρχηγείο για τις άδειες; Διαβάσατε την απολογία του Συναδέλφου, που αναφέρει ότι τους ενημέρωσε εγκαίρως τόσο εγγράφως, όσο και τηλεφωνικά ότι βρίσκετε σε Συνδικαλιστική Άδεια, μέχρι και τις 09/09/2025, και παρόλα αυτά τον όρισαν υπηρεσία στις 08/09/2025; Ελέγξατε το Διοικητή της ΠΥ Ρόδου, που το προηγούμενο διάστημα αμφισβητούσε την Ομοσπονδία και την αντιπροσωπευτικότητά της και για το θέμα των αδειών έχει διατάξει Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τα λεγόμενά του;

Αν ήσασταν αντικειμενικός δεν θα επικυρώνατε τα επτά δέκατα (7/10), αντιθέτως θα τιμωρούσατε το Διοικητή της ΠΥ Ρόδου για τον εκφοβισμό και το bullying που ασκεί στο Συνάδελφο, όπως απορρέει από τα σχετικά έγγραφα, ή θα διατάσσατε Ε.Δ.Ε. για το αληθές των εγγράφων μας.

Γνωρίζετε ότι ο Συνάδελφος το προηγούμενο διάστημα δεν έκανε πλήρης χρήση της συνδικαλιστικής του αδείας (μπορείτε να το διασταυρώσετε), όπως ορίζετε από το συνδικαλιστικό νόμο, παρά μόνο όταν υπήρχαν σοβαρότατα και κρίσιμα θέματα στην Ομοσπονδία, κατανοώντας τις ελλείψεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας; Γνωρίζετε ότι ο Συνάδελφος δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ, έχει καθαρό ποινικό μητρώο στα τόσα χρόνια που υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Σώμα;

Γνωρίζετε ότι ο Συνάδελφος έχει τρία (3) παιδιά και ένα (1) εξ’ αυτών είναι φοιτητής; Γνωρίζετε ότι με την πειθαρχική ποινή προστίμου ύψους επτά δεκάτων (7/10) ενός Μηνιαίου Βασικού Μισθού, η οικογένειά του θα στερηθεί τα προς το ζην; Και όλα αυτά γιατί; Διότι, έκανε το «έγκλημα» να είναι συνδικαλιστής και συγκεκριμένα μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας; Τόσο πολύ ενοχλεί η Ομοσπονδία μας; Γιατί; Επειδή, διόρισε το σύνολο των Συναδέλφων και τρώνε ένα κομμάτι ψωμί κι αυτοί και οι οικογένειές τους, δίχως τη βοήθεια κανενός!

Συν τοις άλλοις, σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας μαζί σας, σας ενημέρωσε ότι υπάρχει προϊστάμενος που θέλει να δώσει τις άδειες σε μέρες αναπαύσεως και όχι σε εργάσιμες ημέρες. Κι εσείς τι κάνατε; Αντί να προβείτε σε άμεση παρέμβαση, υπερασπιστήκατε με σθένος τον προϊστάμενο.

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν μας εκπλήσσει η στάση σας. Όμως να σας υπενθυμίσουμε ότι η παρεμπόδιση του συνδικαλιστικού έργου είναι ποινικό αδίκημα και επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Υ.Γ. Κατά τα λεγόμενα του Διοικητή έχει πλάτες στο Αρχηγείο; Το γνωρίζετε»;

Η επιστολή που είχε προηγηθεί στις 10 Οκτωβρίου:

«Πληροφορηθήκαμε από το Συνάδελφο [...], ο οποίος όπως πολύ καλά γνωρίζετε είναι Ταμίας της Ομοσπονδίας μας από τον Νοέμβριο του 2022 έως και σήμερα καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου Πυροσβεστών Δωδεκανήσου, ότι σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 προβήκατε σε μία αξιοπερίεργη ενέργεια. Ο συνάδελφος έκανε χρήση της συνδικαλιστικής του σδείας στη βάρδια του που είναι σε 24ωρη βάση (3 8ωρα, δηλαδή 3 μέρες) στις 01/09/2025, 04/09/2025 και 07/09/2025, που σημαίνει ότι έπρεπε να εκτελέσει υπηρεσία στις 10/09/2025, διότι η άδεια είναι ημερολογιακή. Εσείς λοιπόν βάλατε τον γραμματέα της Υπηρεσίας να τον καλέσει και να τον ενημερώσει ότι εργάζεται στις 08/09/2025, και ο συνάδελφος τον ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε συνδικαλιστική άδεια μέχρι και τις 09/09/2025. Για ποιο λόγο προβήκατε στην ενέργεια αυτή, καθώς δεν υπήρχε δείκτης επικινδυνότητας, δεν υπήρχε συμβάν, δεν είχαν ανακληθεί οι άδειές μας από τον Αξιότιμο Αρχηγό μας; Αυτή σας η ενέργεια/στάση μας δημιουργεί κάποια εύλογα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις:

Αφού ο Συνάδελφος είχε ενημερώσει εγκαίρως την Υπηρεσία και εσείς γνωρίζατε ότι θα βρίσκεται σε Συνδικαλιστική Άδεια την 08η/09/2025, για ποιο λόγο τον ορίσατε υπηρεσία; Από τη στιγμή που αναλάβατε Διοικητής στην Π.Υ. Ρόδου, προσπαθείτε με διάφορα τεχνάσματα να παρεμποδίσετε το συνδικαλιστικό έργο. Γιατί άραγε; Προτού μεταβείτε και αναλάβετε καθήκοντα στην Π.Υ. Ρόδου, ήσασταν Προϊστάμενος και Διοικητής σε άλλη Υπηρεσία, στην οποία επίσης υπήρχαν μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και ουδέποτε προσπαθήσατε να παρεμποδίσετε το συνδικαλιστικό τους έργο. Από τότε, μέχρι τώρα τι άλλαξε; Το προηγούμενο διάστημα εκτοξεύατε απειλές προς τον Συνάδελφο ότι θα του δώσετε απολογίες, τις οποίες δεν του τις δώσατε. Από τότε, μέχρι τώρα τι άλλαξε και το πράξατε τώρα; Από τη στιγμή που αναλάβατε Διοικητής στην Π.Υ. Ρόδου, προσπαθείτε να δημιουργήσετε ίντριγκες περί Συνδικαλιστικών Αδειών και να χαλάσετε το καλό και ήρεμο κλίμα που υπάρχει. Γιατί το κάνετε όλο αυτό; Από ποιο Νόμο ή από ποια Διαταγή του Πυροσβεστικού Σώματος απορρέει ότι εσείς είστε ο αρμόδιος για να υποδείξετε ποιο Συνδικαλιστικό Όργανο είναι αντιπροσωπευτικό και ποιο όχι; Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τόσο το τοπικό Σωματείο Πυροσβεστών Δωδεκανήσου, όσο και η Ομοσπονδία, που και στα δύο συνδικαλιστικά όργανα ο Συνάδελφος έχει ενεργό ρόλο, αφού είναι στα Δ.Σ. τους, βρίσκονται σε τροχιά εκλογών. Και τι κάνατε; Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή του δώσατε απολογία. Αναφέρατε στο Συνάδελφο ότι έχει διαταχθεί Ε.Δ.Ε.. Πού βρίσκεται αυτή η περιβόητη Ε.Δ.Ε., έχασε το δρόμο; Διότι έχει περάσει πάνω από ένας μήνας.

Γνωρίζετε ότι οι άδειες δίδονται ημερολογιακά κι όχι σε 8ωρο; Γνωρίζετε τις κυρώσεις που επιφέρει η παρεμπόδιση του συνδικαλιστικού έργου; Αφού επικαλείστε τον ΚΕΥΠΣ, το Άρθρο 17 παρ. 2 του ΚΕΥΠΣ το εφαρμόζετε»;