Η κυβέρνηση ψήφισε 13ωρη εργασία εν μέσω ακρίβειας

Η εργασία με ωράριο το οποίο μπορεί να φτάσει και τις 13 ώρες είναι πλέον νόμος του κράτους. Εν μέσω τεράστιων προβλημάτων ακρίβειας, πληθωρισμού, υψηλότατων ενοικίων και λογαριασμών ενέργειας, η κυβέρνηση την Τετάρτη ψήφισε μόνη της στη Βουλή το 13ωρο ωράριο στον ίδιο εργοδότη εφόσον ο ίδιος το απαιτήσει. Η ονομαστική ψυφοφορία ολοκληρώθηκε, μετά από μια έντονη συνεδρίαση που διακόπηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Πόσοι και ποιοι ψήφισαν

Η Βουλή των Ελλήνων ενέκρινε με 158 ψήφους υπέρ το νομοσχέδιο, το οποίο έφερε τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις». Το νομοσχέδιο στηρίχθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τους ανεξάρτητους βουλευτές Χάρη Κατσιβαρδά και Κώστα Φλώρο, ενώ η αντιπολίτευση το καταψήφισε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα άρθρα πλην του εργατοκτόνου 13ώρου, η πλειονότητα εγκρίθηκε με ευρύτερη συναίνεση – 66 από τα 97 άρθρα συγκέντρωσαν από 161 έως και 230 ψήφους υπέρ.

Η συζήτηση διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, καθώς τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΚΚΕ ζήτησαν ονομαστική ψηφοφορία. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι υπερψήφισε μόνο τις ειδικές διατάξεις, επισημαίνοντας ωστόσο πως «το υπόλοιπο νομοσχέδιο αποτελεί έκτρωμα». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ελληνική Λύση, η οποία αναγνώρισε θετικά σημεία, αλλά ανακοίνωσε ότι θα το καταψηφίσει συνολικά. Από την πλευρά του, ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου, τονίζοντας πως «δεν το νομιμοποιούμε».

Το νομοσχέδιο φέρει τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις». Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας συζήτησης, είχε υποβάλει «διορθώσεις» οι οποίες υποστήριξε πως βασίζονται σε προτάσεις κοινωνικών φορέων και κομμάτων που συμμετείχαν στη διαβούλευση. Η Ελληνική Λύση υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά το 13ωρο, μια ένσταση η οποία συζητείται στην Ολομέλεια.

«Το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι!»

Η κ. Κεραμέως έσπευσε να υποστηρίξει πως το νομοσχέδιο γίνονται προς όφελος των εργαζόμενων που -όπως ισχυρίστηκε- ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας. «Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι φαντασιόπληκτη, αλλά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες κατατίθενται σωρηδόν στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας, περισσότερους όρους εργασίας -οι εργαζόμενοι το ζητούν εργασία έκτη μέρα, έβδομη μέρα, κάποιες από αυτές είναι παράνομες και γι’ αυτό και δεν έχουν την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, αλλά οι εργαζόμενοι τα ζητούν- είναι και αυτό στη σφαίρα της φαντασίας μας;» ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας.

Το σχέδιο νόμου θα επιτρέπει την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη κατά τα πρότυπα της ισχύουσας ρύθμισης για απασχόληση σε δύο εργοδότες, αλλά και δυνατότητα υπερωριών σε εργαζομένους με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, μια ρύθμιση η οποία βέβαια φωτογραφίζει τους εποχικούς εργαζόμενους στην εστίαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε συνθήκες γαλέρας. Βέβαια οι ρυθμίσεις, οι οποίες θα επιβαρύνουν και άλλο τους εργαζόμενους και στο γνωστό οργουελιανό πλαίσιο, θα γίνουν στο όνομα της «προστασίας των εργαζομένων, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της νομιμότητας στις εργασιακές σχέσεις». Και με όλους τους φορείς ελέγχου της νομιμότητας στον χώρο της εργασίας υπό πλήρη διάλυση.