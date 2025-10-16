Δεύτερο εργατικό ατύχημα ναυτεργάτη εντός τεσσάρων ημέρων

Δεύτερο εργατικό ατύχημα σε πλοίο μέσα στην ίδια εβδομάδα, με τραυματία ναυτικό, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό, τραυματίστηκε 44χρονος ναυτεργάτης κατά τη διαδικασία απεμπλοκής κάβου από την προπέλα του επιβατηγού- οχηματαγωγού πλοίου "Blue Star Mykonos" πριν τον απόπλου του για Λήμνο με 393 επιβάτες. Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Καβάλας. Από τη λιμενική αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου τραυματίστηκε 42χρονος ναυτεργάτης μέλος πληρώματος (ειδικότητας επίκουρου) επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, ελληνικής σημαίας, πριν τον απόπλου του από το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό το λιμάνι Ανκόνα της Ιταλίας. Ο 42χρονος, κατά την είσοδό του στον πρωραίο ανελκυστήρα, σκόνταψε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι. Το ατύχημα προκάλεσε εκ νέου την οργή των ναυτεργατικών σωματείων.

«Το νέο αυτό ατύχημα επιβεβαιώνει τις θέσεις της ΠΕΝΕΝ ότι με ευθύνη των ναυτιλιακών εταιριών και την ανοχή των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας, γίνονται καθημερινά εκπτώσεις στα θέματα ασφαλείας στα πλοία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται διαρκώς, ο αριθμός των ναυτεργατών που πέφτουν θύματα των ελλιπών μέτρων ασφαλείας», σημειώνει με ανακοίνωση της η διοίκηση του ναυτεργατικού σωματείου ΠΕΝΕΝ.

Όπως τονίζει, ήδη μέσα στο 2025 «θρηνήσαμε δύο νεκρούς από ατυχήματα στην επιβατικό ναυτιλία μαζί και δεκάδες τραυματίες, ορισμένοι από τους οποίους θα μπορούσαν να έχουν τραγικό αποτέλεσμα». Τέλος ζητά να διερευνηθούν οι αιτίες του ατυχήματος και να δημοσιοποιηθεί το σχετικό πόρισμα που θα προκύψει από την προανάκριση που διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας.