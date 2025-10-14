«Δεν θα ζήσουμε σαν δούλοι» - Οι εργαζόμενοι στους δρόμους ενάντια στο 13ωρο

Δυναμικό «παρών» έδωσαν εκατοντάδες εργαζόμενοι στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, την ώρα που μέσα στη Βουλή ψηφίζεται το νομοσχέδιο-έκτρωμα του υπουργείου Εργασίας για 13ωρη, 6ήμερη εργασία.

Ηχηρή η παρουσία εργαζομένων, φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και φοιτητικών συλλόγων στο κέντρο της Αθήνας και στις απεργιακές κινητοποιήσεις κόντρα στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ωρο.

Την 24ωρη σημερινή απεργία είχαν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και συνδικάτα, ενώ έλαβε και την -ελάχιστη- στήριξη της ΓΣΕΕ καθώς η πλειοψηφία της δεν προκήρυξε απεργία.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

Στις 9:30 ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και σωματείων στα Χαυτεία, τα Προπύλαια και το Σύνταγμα.

Ενώ, λίγο αργότερα έκαναν πορεία από τα Προπύλαια έως τη Βουλή. Σημειώνεται ότι τα μέσα μεταφοράς λειτουργούν με περιορισμούς για τη διευκόλυνση των απεργών. Τα πλοία παραμένουν δεμένα, ενώ τα ταξί δεν συμμετέχουν στην απεργία.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

Η παρουσία είναι δυναμική και μαζική καθώς όταν οι πρώτοι διαδηλωτές είχαν φτάσει Όθωνος και Αμαλίας, οι τελευταίοι διαδηλωτές δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει από την Ομόνοια, καλύπτοντας ολόκληρη την Πανεπιστημίου.

Την ίδια ώρα, το νομοσχέδιο της υπουργού Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας - Στήριξη στον Εργαζόμενο - Προστασία στην πράξη - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», εισήχθη για διήμερη συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου εισάγεται από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ολομέλεια με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν, ζητώντας την απόσυρσή του.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

Δυναμική η απάντηση των εργαζομένων

Συνδικάτα και οργανώσεις διαψεύδουν όλο τον τίτλο του νομοσχεδίου, καθώς τονίζουν ότι αυτό δεν αποτελεί «στήριξη» σε κανέναν εργαζόμενο, δεν «προστατεύει» τα δικαιώματά τους, ούτε θεωρείται «δίκαιο» το να ζεις για να δουλεύεις.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

Η ΑΔΕΔΥ σημειώνει ότι δίνεται η μάχη ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ωρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης.

«Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς», σημειώνει επίσης και ζητά 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

«Η πάλη για αυξήσεις στους μισθούς είναι υπόθεση όλων μας», «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», «Είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές», «Να μη γίνει η βαρβαρότητα νόμος», είναι μερικά μόνο από τα συνθήματα που αναγράφονται στα πανό.

Απεργία και για την Παλαιστίνη

Παράλληλα, πολλά ήταν τα πανό υπέρ της Παλαιστίνης, με πολίτες να δηλώνουν πως δεν θα σταματήσουν να μιλούν για τη Γάζα και τη γενοκτονία που κράτησε δύο χρόνια.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΕΦ.ΣΥΝ.

Στα Προπύλαια, απηύθυνε χαιρετισμό και η Παλαιστίνια συνδικαλίστρια Suzan Tayseer Salam.