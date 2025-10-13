«Όχι» στο 13ωρο φωνάζει ξανά η χώρα την Τρίτη

Δυναμική απεργιακή κινητοποίηση ετοιμάζουν την Τρίτη 14 Οκτωβρίου συνδικάτα και εργαζόμενοι ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της Κεραμέως που προβλέπει μεταξύ άλλων το 13ωρο.

«Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικό, αποφασιστικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Η συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στις 11:00 στο Σύνταγμα.

Όπως επισημαίνει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, τα αιτήματά της παραμένουν κυρίαρχα για:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Κατάργηση της εισφοράς 2%.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη έχουν συνεδριάσει και έχουν αποφασίσει να συμμετάσχουν στην απεργία τα Εργατικά Κέντρα Πειραιά, Πάτρας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Λευκάδας, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου και Βόρειας Δωδεκανήσου καθώς και οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

⇒ Στις κινητοποιήσεις θα συμμετάσχουν και οι λιμενεργάτες, καθώς το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ κάλεσε τα μέλη του σε «απεργιακή απάντηση στο “έκτρωμα” της κυβέρνησης και των εργοδοτών», αλλά και στη συνεχή κοροϊδία για τα ένσημά τους.

Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς καταγγέλλουν πως το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας «επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση».

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Το Μετρό, ο Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) και το τραμ θα κινηθούν μεταξύ 09:00 και 17:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση όσων συμμετέχουν στο απεργιακό συλλαλητήριο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν αύριο από τις 09:00 έως τις 21:00. Η κίνηση των οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά μετά τις 10:00, ενώ η απόσυρσή τους θα αρχίσει γύρω στις 20:00.

Αναφορικά με τα τρένα και τον Προαστιακό, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών συμμετέχει στην 24ωρη απεργία.

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train για τα δρομολόγια που θα ακυρωθούν σε τρένα και προαστιακό, με ενδεχόμενο εκτέλεσης ορισμένων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.