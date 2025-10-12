Σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε Φάρσαλα και Πάρο

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εργαζομένων που απειλήθηκε η υγεία, η ακεραιότητα ή ακόμα και η ζωή τους στο πλαίσιο άσκησης της δουλειάς τους

Δύο σοβαρά εργατικά ατυχήματα ήρθαν την Κυριακή να προστεθούν στη μακρά λίστα όσων έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα, στο έδαφος της αδιαφορίας πολλών εργοδοτών για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και της αντίστοιχης αδιαφορίας της κυβέρνησης για τη διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα την Κυριακή στα Φάρσαλα Λαρίσης μια 51χρονη εργαζόμενη τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά της σε εκκοκκιστήριο βαμβακιού. Η γυναίκα υπέστη ακρωτηριασμό στο άνω άκρο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Μετά το συμβάν οι συνάδελφοί της ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές και στο σημείο κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, το οποίο παρέλαβε τη σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί, η 51χρονη εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο και οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να σταματήσουν την έντονη αιμορραγία και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Η κατάσταση της 51χρονης παραμένει σοβαρή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της μετά τη χειρουργική επέμβαση. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό ατύχημα, ενώ εξετάζονται πιθανά προβλήματα ασφάλειας ή δυσλειτουργία του εξοπλισμού στο εκκοκκιστήριο.

Την ίδια μέρα στο λιμάνι της Πάρου σύμφωνα με το Λιμενικό, τραυματίστηκε ένας 57χρονος ναυτικός μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με ειδικότητα αρχιθαλαμηπόλου, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του στο λιμάνι της Πάρου. Συγκεκριμένα, ο 57χρονος χτύπησε σε πίνακα δικτύων κατά την προετοιμασία αποεπιβίβασης του πλοίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πάρου.