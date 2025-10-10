Πώς θα κινηθούν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες την Τρίτη στην απεργία

Με προβλήματα θα διεξαχθούν οι ακτοπλοικές συγκοινωνίες την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα που η κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη βουλή το νομοσχέδιο για την 13ωρη εργασία, καθώς δυο ναυτεργατικά σωματεία-μέχρι στιγμής-κήρυξαν 24ωρη παναττική απεργία. Προβλήματα όμως θα υπάρχουν και στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά, καθώς στην απεργία συμμετέχουν και οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ αλλά και αυτοί στις προβλήτες της Cosco.

Παράλληλα 24ωρη απεργία κήρυξε και η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, τονίζοντας ότι "η νέα απεργιακή απάντηση είναι η αρχή νέων αγώνων, απέναντι σ αυτό και όλα τα μέχρι σήμερα αντεργατικά νομοσχέδια των κυβερνήσεων, απέναντι σ αυτήν την πολιτική".

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ναυτεργατικού σωματείου ΠΕΜΕΝ (μηχανικοί) συνεδρίασε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και αποφάσισε να δώσει μαζί με τους ναυτεργάτες στα πλοία της Αττικής, τη μάχη της απεργίας στις 14 Οκτώβρη, "ενάντια στην αντιναυτεργατική πολιτική της κυβέρνησης, που σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, θέλει να μας κάνει δούλους, χωρίς εργασιακά δικαιώματα". Το σωματείο καλεί όλα τα ναυτεργατικά σωματεία να πάρουν απόφαση για 24ωρη Παναττική απεργία, στις 14 Οκτώβρη, από 00:01’ έως 23:59’ και όλους τους ναυτεργάτες να δώσουν δυναμικό παρών στους καταπέλτες των πλοίων, απαιτώντας να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο.

Την κήρυξη 24ωρης Παναττικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων ανακοίνωσε και το σωματείο ΠΕΝΕΝ (ναύτες) στέλνοντας το μήνυμα "το 13ωρο, η ευελιξία και η εργασιακή εξουθένωση δεν πρέπει να περάσουν". Η Ένωση τονίζει ότι με την απόφασή της για την 24ωρη απεργία παλεύει και διεκδικεί να δοθούν λύσεις σε κρίσιμα ναυτεργατικά προβλήματα που αναδείχθηκαν συλλογικά στην απεργιακή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτώβρη.

Στην απεργία που έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ) η οποία λέει "όχι στον εργασιακό μεσαίωνα απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου" και παράλληλα κάνει γνωστό ότι έχει ζητήσει από 09/09 συνάντηση με τις εργοδοτικές ενώσεις για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (πριν την λήξη τους για την αποφυγή προβλημάτων, αναδρομικών και εντάσεων) αλλά μέχρι στιγμής η συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Στην απεργία συμμετέχει και η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ διεκδικώντας την απόσυρση του "απαράδεκτου νομοσχεδίου που μας γυρνά χρόνια πίσω".

Σε "γενικό ξεσηκωμό" απέναντι στη κυβέρνηση και την εργοδοσία, καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες στις προβλήτες της Cosco) όλους τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά. "Να δοθεί ισχυρή μαζική αγωνιστική απεργιακή απάντηση για το 13ωρο που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, εξυπηρετώντας ένα πάγιο αίτημα της εργοδοσίας, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων" τονίζει.